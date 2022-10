Arquata del Tronto, operaio 32enne perde la vita sul posto di lavoro Inutile ogni tentativo di soccorso

Un operaio 32enne di origini rumene è morto nella mattinata di mercoledì 12 ottobre a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto nel territorio di Arquata del Tronto.

Il tragico fatto si è consumato intorno alle ore 8.00 presso la frazione di Colle d’Arquata. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo stava provvedendo assieme a un collega all’installazione di una rete di contenimento quando i due sono precipitati per cause non ancora ben chiarite.

I soccorritori del 118 accorsi sul posto hanno tentato a lungo di rianimare il 32enne, il quale purtroppo è deceduto prima di poter essere trasportato dall’eliambulanza in ospedale; il suo collega è invece rimasto ferito, sembra in maniera non grave. Sul caso sono in corso gli opportuni accertamenti da parte delle forze dell’ordine.