Civico cimitero di Grottammare, un progetto per l’emergenza loculi Sarà realizzata una struttura modulare da 20 posti in attesa della costruzione del nuovo blocco

La carenza di loculi nel civico cimitero ha promosso la realizzazione di una struttura provvisoria modulare da 20 posti. La fattibilità del progetto, predisposto dall’Ing. Pierpaolo Petrone, è stata approvata nei giorni scorsi dalla Giunta comunale.

I nuovi loculi saranno edificati in prosecuzione di quelli già esistenti lungo il muro di cinta, nella zona nord-ovest del camposanto, nell’attesa che venga avviata la costruzione del blocco “C” da 240 posti.

L’intervento prevede la costruzione di un basamento su cui posizionare i loculi prefabbricati, realizzati con una struttura modulare di acciaio e gusci in vetroresina. Oltre a consentire una rapida attuazione, la scelta progettuale garantisce la possibilità di eventuali futuri ampliamenti con rapidità.

Per quanto riguarda le finiture, le lapidi, la zoccolatura ed il frontalino saranno rivestite in marmo. Il lavoro sarà completato da un marciapiede antistante il blocco loculi con griglie per la raccolta acque collegata al sistema fognario esistente.

Il valore dell’opera, comprensiva di oneri e iva, è di 51.000 €.