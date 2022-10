Giuseppe Locandro è il nuovo segretario generale della Provincia di Ascoli Piceno "Ho già potuto apprezzare la grande disponibilità dei consiglieri provinciali e del personale"

Il presidente della Provincia Sergio Loggi ha nominato come nuovo segretario generale della Provincia di Ascoli Piceno l’avv. Giuseppe Locandro in sostituzione del dott. Franco Caridi nominato segretario generale del Comune di Siena.

Il neo segretario ha già preso servizio ed incontrato i consiglieri Provinciali, il dirigente dei servizi Viabilità e patrimonio ing. Antonino Colapinto, il comandante della Polizia Provinciale ed funzionari dell’ente responsabili delle varie aree e servizi in cui è articolato l’organigramma della Provincia. Oltre a ricoprire il ruolo di segretario generale all’avv. Locandro sono stati anche conferiti gli incarichi di dirigente del settore Affari Generali, del settore Ambiente e del settore Economico – Finanziario. Inoltre svolgerà, in convenzione, la funzione di segretario generale nei Comuni di Montegallo e Rotella e nell’Ata Rifiuti.

Laureato in Giurisprudenza, con abilitazione alla professione forense, il dott. Locandro, iscritto all’albo dei revisori legali e a quello del Ministero della Giustizia per i mediatori civili e commerciali, proviene dal Comune di Como dove ricopriva il ruolo di segretario generale. L’avv. Locandro ha al suo attivo numerosi incarichi di segretario generale in varie realtà tra i quali la città di Vigevano ed i Comuni di Varedo, Tradate, Saranno ed Arese. Ha anche ricoperto il ruolo di Direttore Generale in diverse amministrazioni locali ed è stato responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il dott. Locandro ha inoltre partecipato come relatore a diversi convegni e corsi di studio e fatto parte, quale Presidente o componente, di Nuclei di valutazione e di Organismi indipendenti di valutazione.

“Inizio con entusiasmo questo nuovo percorso professionale nella Provincia di Ascoli Piceno dove intendo rispondere al meglio a tutte le esigenze e necessità di un ente che ricopre un ruolo incisivo e di rilievo a supporto dei Comuni e del territorio – ha sottolineato il neo segretario – ringrazio il presidente Loggi per la fiducia accordatami e ho già potuto apprezzare la grande disponibilità dei consiglieri provinciali e del personale a collaborare per un’azione volta ad ottimizzare ulteriormente procedure e servizi”.

“Do il benvenuto al nuovo segretario generale al quale formulo i miei auguri di buon lavoro – ha dichiarato il presidente Loggi – l’avv. Locandro presenta un curriculum di grande esperienza e ho già avuto modo di apprezzare la sua competenza e doti umane e sono certo che si potrà operare in modo positivo e vantaggioso dell’amministrazione e dell’intero territorio”.