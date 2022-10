Aperta la campagna abbonamenti per la rassegna “Natale a teatro” a Grottammare C'è tempo fino a giovedì 1° dicembre

Anche quest’anno nella programmazione del “Teatro delle Energie” a Grottammare, accanto alle proposte di teatro serale per adulti, musicali ecc, ci sarà anche una stagione di spettacoli pensati per i bambini e le loro famiglie, da godersi durante il periodo delle festività natalizie.

“NATALE A TEATRO”, questo il titolo della rassegna, si articola in quattro appuntamenti, da domenica 4 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023, tutti con inizio alle ore 17,00. L’iniziativa, promossa dal Comune di Grottammare e da “Proscenio Teatro”, per la direzione artistica di Marco Renzi, fa parte di un progetto molto ampio, TIR- TEATRI IN RETE, che coinvolge e mette in rete otto Comuni nelle Province di Macerata (Civitanova Marche, Monte San Giusto, Treia), Fermo (Fermo, Montegranaro, Montegiorgio, Porto San Giorgio), Ascoli Piceno (Grottammare), per quello che è il più grande e longevo circuito di teatro per l’infanzia e la gioventù nella parte sud della Regione Marche.

“Per il secondo anno – dichiara il sindaco Enrico Piergallini – riproponiamo alle famiglie di trascorrere le domeniche delle feste a teatro, raccogliendo l’eredità del calendario del Teatro per famiglie e ragazzi che, grazie al direttore artistico Marco Renzi, si è consolidato ormai come una tradizione per la nostra città. Partecipare a questi eventi è un’occasione unica per avvicinare i più giovani alla dimensione del teatro e per offrire a genitori e figli uno spazio culturale vivo dove trascorrere insieme un tempo buono, che darà i suoi frutti in futuro per la crescita dei ragazzi”.

“NATALE A TEATRO” aprirà Domenica 4 dicembre con una delle compagnie più apprezzate nel panorama del teatro ragazzi in Italia: “LA MANSARDA”, formazione campana con oltre quarant’anni di attività alle spalle, presenteranno la loro più fortunata produzione “ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE”, uno spettacolo con attori, maschere e figure animate che farà rivive sulla scena i principali personaggi di questa intramontabile vicenda che da sempre affascina il pubblico di tutte le età. Seguirà, domenica 11 dicembre, “PIPPI CALZELUNGHE” della compagnia veneta “FONDAZIONE AIDA” di Verona, un lavoro con attori e pupazzi ispirato ai fortunatissimi racconti della scrittrice svedese Astrid Lindgren, famosi in tutto il mondo.

Lunedì 26 dicembre saremo in compagnia del “LA FAVOLOSA STORIA DEL GUERIN MESCHINO”, ultima produzione di “PROSCENIO TEATRO RAGAZZI”, ispirata alle leggende dei Monti Sibillini, un’occasione per conoscere questo grande patrimonio marchigiano e vivere le straordinarie avventure del Cavaliere e della potente Fata prigioniera nella montagna.

Concluderemo domenica 8 gennaio del nuovo anno con “LA BOTTEGA DELLA BEFANA” della compagnia laziale “TEATRO BERTOLT BRECHT”, altra formazione storica, riconosciuta dal MIC e dalla Regione Lazio, ci condurranno nel mondo della celeberrima vecchietta volante che continua, per fortuna, a riempire ancora la fantasia e l’immaginazione dei nostri bambini.

Sarà un Natale con un’opportunità in più quello che sta arrivando, quella di trascorrere insieme: genitori, nonni e amici, un momento diverso, in compagnia dello spettacolo dal vivo e delle sue emozioni uniche.

E’ aperta da oggi e fino alle ore 13 di giovedì 1 dicembre, la campagna abbonamenti che consente un grande risparmio sul prezzo del biglietto, ingresso unico € 6,00, abbonamento a quattro spettacoli € 20,00. L’abbonato, oltre al risparmio, avrà sempre garantito il posto che è stato scelto, evitando code al botteghino. Si ricorda che l’abbonamento non è personale e può essere ceduto a qualsiasi persona e che sottoscriverlo è semplicissimo, basta una telefonata ai seguenti numeri: 0734 440348 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13,30, in altri orari 335 5268147.

Lo slogan che accompagna la rassegna è “PORTATE I VOSTRI FIGLI A TEATRO, UN GIORNO VI RINGRAZIERANNO”, a rimarcare l’importanza dello spettacolo dal vivo verso i più piccoli, soprattutto oggi, dove la virtualità: tra televisione, social e telefonini, dilaga spesso incontrastata nella nostra vita quotidiana. Andare a Teatro è un’avventura che genitori e figli possono condividere, un momento che sta nello spettacolo e nella cultura ma, con altrettanta certezza, nella formazione e nella socialità.