Confermata a Grottammare la 4° edizione della rassegna “Chiamarlo amore non si può” Tre gli incontri che si svolgeranno il 18 e 20 novembre e il 2 dicembre

28 Letture Cronaca

Per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che ricorre il 25 novembre, l’Assessorato alle pari opportunità e la Consulta di Grottammare presentano la quarta edizione di “Chiamarlo amore non si può”.

Tre gli incontri in programma, 18 e 20 novembre e 2 dicembre, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza della rete di servizi sul territorio, fondamentale nelle richieste di aiuto.

L’iniziativa ha raccolto l’adesione di numerosi esperti, professionisti ed operatori attivi nei centri antiviolenza e nei consultori.

Venerdì 18 novembre, nell’incontro “Fare rete contro la violenza” interverranno rappresentanti dell’Arma dei carabinieri, dei Servizi sociali del comune di Grottammare e la coordinatrice del Centro antiviolenza “Donna con te” Laura Gaspari. Evento accessibile anche nella Lingua dei Segni italiana.

Domenica 20 novembre, l’incontro dal titolo “La consapevolezza del sé” vedrà la partecipazione di Alessandra De Angelis, Sabrina Galli e Giampietro De Angelis.

Venerdì 2 dicembre, la dott.ssa Stefania Martelli e il dott. Pierluigi Cameli interverranno per il Consultorio familiare AV5 nell’incontro dal titolo “Insieme in consultorio”.

“Chiamarlo amore non si può” è un percorso di sensibilizzazione e informazione avviato nel 2019 per affrontare il tema della violenza fisica e piscologica, della violenza economica, della violenza relativa allo sfruttamento dell’immagine femminile, sia per scopi commerciali, sia come strumento di ricatto e repressione.

Gli incontri si terranno all’Ospitale-Casa delle Associazioni in via Palmaroli (vecchio incasato), con inizio alle ore 18. La partecipazione è gratuita.