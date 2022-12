Domenica 11 dicembre passeggiata botanico-naturalistica a Castorano Partenza alle ore 9.30

E’ in programma per domenica 11 dicembre, a Castorano, una passeggiata botanico naturalistica guidata. L’iniziativa prenderà il via alle 9,30 dal parcheggio antistante al palazzetto dello sport di Castorano ed è a partecipazione gratuita.

Partendo dalla frazione Rocchetta di Castorano ci si incamminerà tra dolci colline coltivate a vigneti e uliveti. A circa metà percorso si attraverserà il Fosso Morrice nel punto di confluenza con il Fosso Collina. Successivamente si proseguirà per il ritorno, lungo la comoda strada asfaltata di Contrada Rocchetta. Verso la fine si arriverà nel punto panoramico dove è presente la chiesa della Madonna della Rocchetta.

Si tratta di un percorso ad anello su terremo misto con difficoltà medio-facile di tipo E, escursionistico. La lunghezza del percorso è di 4 chilometri, il dislivello di 130 metri. Durante il percorso verrà fatto il riconoscimento delle piante spontanee.

L’iniziativa viene realizzata da U.S. Acli provinciale, Comune di Castorano e Qualis Lab analisi cliniche nell’ambito del progetto “Camminata dei musei del gusto”.

Sarà presente guida dell’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche.

Per partecipare occorre prenotare con un messaggio al numero 3939365509 entro il 9 dicembre. E’ previsto un numero massimo di 25 partecipanti.

In caso di maltempo o di condizioni di sicurezza sfavorevoli la manifestazione sarà rinviata ad altra data.