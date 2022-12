Aggressione nel centro storico di Ascoli Piceno, 19enne finisce in ospedale L'episodio risale alla sera di Natale

Violenta aggressione nel centro storico di Ascoli Piceno nella serata di Natale: a farne le spese è stato un giovane di appena 19 anni.

Il fatto si è verificato poco prima della mezzanotte nei pressi di via del Trivio. Il ragazzo stava passeggiando in compagnia di due suoi amici quando è stato accerchiato da almeno sette persone, che lo hanno colpito ripetutamente anche quando era già caduto a terra.

All’arrivo delle forze dell’ordine, contattate da alcuni residenti, gli aggressori avevano già fatto perdere le loro tracce. La vittima, trasportata in ospedale per accertamenti, ha poi sporto denuncia per quanto successo: tutt’ora in corso le indagini tese a chiarire l’identità dei responsabili e le motivazioni alla base dell’aggressione.