La rassegna Ascolinscena prosegue sabato 11 febbraio con lo spettacolo “L’acquario” Appuntamento alle ore 21.00 al PalaFolli di Ascoli Piceno

Sabato 11 febbraio 2023 alle ore 21:00 nuovo appuntamento con la Rassegna di commedie Ascolinscena in programma al PalaFolli Teatro di Ascoli Piceno con lo spettacolo “L’acquario” della Compagnia dell’Eclissi di Salerno.

Il testo, scritto da Claudio Grattacaso, ha ricevuto il Premio Nazionale Achille Campanile 2019 e lo spettacolo è stato messo in scena con la regia di Marcello Andria riscuotendo numerosi premi e riconoscimenti.

Al centro della scena – il claustrofobico studio di uno scrittore, ingombro di libri che precludono il contatto con la realtà circostante – campeggia un acquario, i cui abitanti, come in un meccanismo di scatole cinesi, simbolicamente riproducono le dinamiche psicologiche ed emotive dei tre protagonisti: ignari della loro sostanziale condizione di cattività, pesci esotici dalla variopinta livrea si rincorrono, si azzuffano, si contendono accanitamente l’esiguo spazio vitale, per poi ritornare, sconfitti e malconci, alla convivenza forzata.

Valicata da tempo la soglia che separa l’età dei progetti dall’età dei bilanci, anche i tre vecchi amici che animano la vicenda – Elio, Donato e Sandro – si cimentano in un insidioso gioco al massacro, che mette a nudo insicurezze, paure, debolezze, fallimenti. Il loro rapporto, logorato dagli anni e dalla consuetudine, ha accumulato un fondo di reciproca insofferenza, di dubbi e rancori, di doppiezza e risentimento: una miscela corrosiva che d’un tratto deflagra in un dialogo serrato, dai toni ora aggressivi e beffardi, ora lievi e nostalgici.

Sulla scena i tre attori della Compagnia dell’Eclissi, Felice Avella, Ernesto Fava ed Enzo Tota guidati dal regista Marcello Andria. Direzione di scena di Angela Guerra, scene di Luca Capogrosso, progetto grafico di Giulio Iannece, musiche originali di Marco De Simone.

“L’acquario” è uno degli spettacoli in concorso alla Rassegna Ascolinscena che vedrà assegnare i Premi il prossimo 18 marzo durante la serata delle Premiazioni. Ad assegnare i riconoscimenti saranno gli abbonati alla Rassegna e la giuria degli organizzatori.

La XV Edizione di Ascolinscena è organizzata dalle compagnie teatrali Castoretto Libero, DonAttori, Li Freciute e la Compagnia dei Folli, con il sostegno di UILT Marche e Fainplast.

I biglietti per lo spettacolo “L’acquario” di sabato 11 febbraio sono in vendita presso il PalaFolli teatro oppure on-line su www.palafolli.it.

Biglietto singolo spettacolo: € 12,00.

Info www.palafolli.it – 0736 35 22 11

Orario biglietteria PalaFolli: dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

Sabato 21 gennaio apertura biglietteria ore 16:30.