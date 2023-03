La rassegna Klang fa tappa sabato 18 marzo al teatro Ventidio Basso di Ascoli In programma il concerto di Nina Nastasia

Sabato 18 marzo ad Ascoli Piceno con il live di Nina Nastasia al ridotto del Teatro Ventidio Basso prosegue Klang. Altri suoni, altri spazi, rassegna musicale regionale nata con lo scopo di valorizzare esperienze musicali di qualità nazionali e internazionali che si contraddistinguono per un significativo tasso di sperimentazione e una forte autorialità, intrecciando a volte percorsi con altri festival e rassegne del territorio, giunta alla quinta edizione su iniziativa dell’AMAT, del Loop Live Club, con la Regione Marche, il MiC e, tra gli altri, il Comune di Ascoli Piceno.

Il ritorno intimo e doloroso della cantautrice statunitense Nina Nastasia dopo 12 anni di assenza dalle scene a causa di una relazione sentimentale turbolenta e tragica, quella con Kennan Gudjonsson, suo partner sentimentale e artistico da metà anni Novanta, suicidatosi poco dopo la fine della loro storia. Un’esperienza traumatica che viene esorcizzata nel nuovo lavoro Riderless Horse, prodotto da Steve Albini, in cui Nina ritrova finalmente la sua voce e con essa la capacità di emozionare e commuovere, accarezzandoci il cuore con pochi struggenti accordi di chitarra e tracciando l’inizio di un nuovo percorso artistico. Un appuntamento dedicato non a chi è in perenne ricerca del nuovo fenomeno musicale, ma a chi da sempre scruta l’orizzonte in cerca di autenticità e di disarmata bellezza.

Il cartellone di Klang nasce come contenitore “aperto” pronto ad accogliere nuovi appuntamenti in questo viaggio che percorre altri suoni, altri spazi – come recita il sottotitolo della rassegna – proprio a sottolineare come ad essere protagonista non sia solo la musica in quanto tale, ma il connubio creativamente esplosivo con i preziosi spazi del territorio.

Informazioni: biglietteria del Teatro 0736 298770, AMAT 071 2072439, www.amatmarche.net, LOOP LIVE CLUB www.looplive.org. Prevendite biglietti su vivaticket.com. Inizio concerto ore 21.