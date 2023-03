Sabato 18 marzo serata finale e premiazioni della rassegna “Ascolinscena” Nella stessa serata il PalaFolli di Ascoli Piceno ospiterà anche la 4° edizione di "Avis in Corto"

99 Letture Cultura e Spettacoli

Sabato 18 marzo 2023 alle ore 21:00 presso il Teatro PalaFolli di Ascoli Piceno ultimo appuntamento con Ascolinscena, la rassegna nazionale organizzata dalle compagnie Castoretto Libero, DonAttori, Li Freciute e Compagnia dei Folli.

Giunta alla XV Edizione, Ascolinscena è una rassegna di commedie e un concorso tra compagnie provenienti da tutta Italia. Sabato 18 marzo, finalmente, conosceremo i vincitori dei Premi 2022-2023, dopo una stagione ricca di spettacoli e con grande seguito di pubblico. A decretare i vincitori sono state due giurie, quella scelta degli organizzatori e il pubblico abbonato che assegnerà il Premio Gradimento del Pubblico.

La serata delle Premiazioni è un evento speciale per tutta la rassegna, prima di conoscere i vincitori, infatti, si svolgerà la IV Edizione di AVIS IN CORTO, concorso riservato a corti teatrali organizzato da Ascolinscena con l’Avis Provinciale di Ascoli Piceno.

Avis in Corto è nato dall’amicizia e collaborazione con Avis Provinciale di Ascoli Piceno come possibilità di tenere alta l’attenzione sulla donazione di sangue, gesto volontario, gratuito e libero che diventa stile di vita di altruismo e sensibilità nei confronti degli altri. L’idea è quella di selezionare tre corti teatrali, dalla lunghezza di massimo 15 minuti ognuno, che saranno messi in scena durante la serata di sabato 18 marzo.

Dopo le tre esibizioni, il pubblico presente in sala avrà il compito di votare il corto preferito, stabilendo chi vincerà la Goccia d’ Oro, la Goccia d’Argento e la Goccia di Bronzo, tre oggetti artigianali unici realizzati per Avis Provinciale dall’artista ascolana Barbara Tomassini.

Compagnia Medem con “60 minuti”, Compagnia Un Passo Avanti con “Storia di amor murario” e Compagnia Senza Confine con “Malala”. Si tratta di 3 corti della durata massima di 15 minuti ognuno che raccontano storie differenti e che vedono sul palco tre attori alle prese con il loro monologo.

I corti teatrali selezionati per l’Edizione di Avis in Corto 2023 sono:

– “60 minuti” della Compagnia Medem di Città di Castello (PG)

– “Storie d’amor murario” della Compagnia Un Passo Avanti di Ascoli

– “Malala” della Compagnia Senza Confine di Fasano (BR)

Si tratta di tre monologhi interpretati da tre attori che portano in scena tre tematiche differenti ma particolarmente coinvolgenti.

Ad Avis In Corto negli anni passati sono stati presentati lavori veramente interessanti che, nel tempo di massimo 15 minuti, sono riusciti a coinvolgere e commuovere gli spettatori. Quest’anno la selezione è stata particolarmente difficile perché erano giunti alla commissione molti corti teatrali, a tematiche differenti.

Avis In Corto è una vera e propria rassegna che si inserisce in quella più lunga di Ascolinscena ma che negli anni sta acquistando una sua dignità tanto da diventare un bell’appuntamento per il pubblico ascolano.

La serata si concluderà con la degustazione di vino Lucifero della Cantina D’Angelo presso il bar del PalaFolli. La serata avrà inizio alle ore 21:00. E’ possibile acquistare i biglietti, del costo di € 12,00, presso il PalaFolli.

Infowww.palafolli.it oppure 0736-35 22 11