San Benedetto, sabato 29 aprile convegno sulla supervisione professionale L'evento si terrà presso l'auditorium "Giovanni Tebaldini"

Sabato 29 aprile l’Auditorium comunale “Giovanni Tebaldini” ospita il convegno “La supervisione professionale in ambito socio educativo e socio sanitario“. Incentrato sulla necessità di avere una presenza esperta nel ruolo di supervisore in ambito socio-educativo e socio-sanitario come elemento base della prestazione (LEPS), come prescritto dalla legge, l’incontro esplora le competenze necessarie per il professionista chiamato a rivestire questo importante ruolo, cercando di dare una definizione più chiara della figura.

L’evento è diviso in una parte teorica, alla quale daranno il proprio contributo diversi professionisti ed esperti dei settori dell’assistenza alla persona in ambito sociale e sanitario, e una parte pratica, nel corso della quale si terranno sessioni di supervisione a titolo esemplificativo.

La partecipazione al convegno riconosce crediti per la formazione obbligatoria dell’Ordine degli Assistenti Sociali (2 crediti deontologici e 4 crediti formativi) e del Coordinamento Nazionale dei Counselor Professionisti (3.5 crediti CNCP)

Per partecipare all’evento, gratuito e aperto a tutti, è necessaria la registrazione effettuabile a QUESTO LINK.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

SALUTI ISTITUZIONALI

ORE 9:00 – La qualità nei servizi socio-educativi e socio-sanitari

Andrea Sanguigni, Assessore con deleghe a: Sociale, Politiche Giovanili

Ore 9:10 – Introduzione tecnica, Supervisione-etica-eccellenza delle professioni sociali,

Simona Marconi, Psicoterapeuta e Coordinatrice ATS21

Ore 9.20 – Saluti del Coordinamento Nazionale Counselor Professionisti

Sabrina Spagnuolo, Coordinatrice CNCP LMU, Sociologa, mediatrice AIMS, e counselor supervisore CNCP

INTERVENTI TEORICI E SESSIONI PRATICHE DI SUPERVISIONE

Ore 9:30 – La supervisione nei suoi aspetti organizzativi procedurali e deontologici

Dott.ssa Rita Ferro, Assistente sociale ASP AMBITO 9, ha collaborato con UNIVPM come mediatrice sociale, Supervisore nei servizi sociali e sanitari inserita nell’elenco di esperti Erickson

Ore 9.55 – Il counseling a supporto delle nuove complessità territoriali

Sabrina Spagnuolo, Coordinatrice CNCP LMU, Sociologa, mediatrice AIMS, e counselor supervisore

Ore 10:20 – L’utilizzo del counseling nella supervisione ai professionisti del sociale

Eugenio Lampacrescia, Pedagogista e Counselor supervisore, Presidente SiPGI Marche, Docente a contratto di pedagogia generale presso UNIVPM

Ore 10:45 – Il ruolo delle emozioni nel colloquio di supervisione professionale

Marina Mariniello, Formatrice, counselor supervisore CNCP, trainer Orien.Ta.Re

Ore 11:10 – La supervisione delle equipe professionali (tecniche di counseling nei servizi territoriali)

Monia Sabbatini, Progettista e coordinatrice di progetti sociali, counselor CNCP e facilitatrice AMA

Dalle 11:35 – Analisi di casi e live session di Supervisione

Giancarlo Santoni, Psicologo Clinico e Psicoterapeuta, Presidente S.I.P.E.A, Socio Formatore e supervisore C.N.C.P, Consulente PA e di enti ed organizzazioni del privato sociale, scrittore

Ore 13:35 – Spazio domande – Riflessioni finali – Cura di Marina Mariniello e Monia Sabbatini

Ore 14:00 – Chiusura dei lavori e consegna attestati

MODERA: Cristian Flaiani, Direttore Simbiosofia, Presidente Orien.Ta.Re, Supervisore CNCP, scrittore

