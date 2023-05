Grottammare, tutte le informazioni in vista delle elezioni comunali Si vota dalle 7.00 alle 23.00 di domenica 14 e dalle 7.00 alle 15.00 di lunedì 15 maggio

Il rinnovo del Consiglio comunale e la scelta del nuovo sindaco di Grottammare richiama alle urne 13.394 elettori: i più giovani sono Alessia C., che vota nella sezione 4, e Alexander S., che vota nella sezione 13; i meno giovani sono capeggiati da Guerino P. (classe 1917), che vota nella sezione 3. Gli elettori residenti all’estero sono 673: potranno votare solo tornando a Grottammare, dal momento che per queste elezioni non è previsto il voto per corrispondenza. Il voto potrà essere espresso dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 14 e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 15 maggio.

Per quanto riguarda le sedi, le votazioni si svolgeranno nei 15 seggi allestiti in quattro plessi scolastici: Scuola Infanzia di via C. Battisti (sezioni dalla 1 alla 5), che ha sostituito la storica sede di via Garibaldi a causa dei lavori in corso presso la scuola G. Speranza, Scuola Ischia di piazza Giovanni XXIII (sezioni 6-7), plesso Ascolani in via Dante Alighieri (sezioni dalla 8 alla 10) e sede centrale IC Leopardi in via Toscanini (sezioni dalla 11 alla 15). Tutti gli edifici sono privi di barriere architettoniche, con servoscala, ascensori e cabine adatte ai portatori di handicap.

Lo scrutinio delle schede avverrà lunedì pomeriggio, immediatamente dopo la chiusura dei seggi.

Il personale addetto all’ ufficio Elettorale rimarrà a disposizione dell’elettorato per qualsiasi chiarimento sulle modalità di espressione del voto, oltre che per assistenza e accesso ai servizi legati all’esercizio del voto:

-consegna tessere elettorali smarrite: è possibile rivolgersi direttamente in Comune, anziché denunciarne lo smarrimento ai carabinieri. L’ufficio Elettorale provvederà in tempo reale alla consegna della nuova tessera. E’ necessario, però, presentarsi con un documento di identità;

-servizio di trasporto alle sedi elettorali: per gli elettori disabili in carrozzina è possibile prenotarsi ai numeri 0735.739201/206 per usufruire della navetta gratuita domicilio-seggi. Il servizio verrà svolto dalle 10 alle 12 di domenica 14 e di lunedì 15 maggio;

-voto assistito: coloro che, per impedimento fisico permanente o temporaneo, avessero necessità di essere accompagnati nella cabina elettorale, devono sapere che l’accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica (da dimostrare con la tessera elettorale) e che occorre munirsi di certificato medico da richiedere ai medici abilitati della A.O. di Medicina Legale Area Vasta 5 (Piazza Nardone, Galleria Nardone – San Benedetto del Tronto); il servizio è assicurato dalle ore 12 alle ore 13 di giovedì 11, venerdì 12, sabato 13, domenica 14 e lunedì 15 maggio:

-espressione delle preferenze: si possono esprimere una o due preferenze e per farlo è sufficiente indicare il cognome (o anche il nome per i casi di omonimia) del prescelto, purché facciano parte della lista votata. Se si esprimono due preferenze queste devono obbligatoriamente essere per un uomo ed una donna, dunque non per due persone dello stesso sesso.

-voto disgiunto: è possibile esprimere il voto disgiunto e quindi votare per un candidato sindaco ed esprimere una preferenza per una lista collegata a un diverso candidato; in sostanza è possibile tracciare una “X” sul nome del sindaco prescelto e dare a lui il voto o sul simbolo di una delle liste per darlo a candidato sindaco e lista; oppure è possibile scegliere un candidato sindaco e porre una “X” sul simbolo di una lista diversa dalla sua.

Sul sito internet del Comune (www.comune.grottammare.ap.it), saranno pubblicati i risultati delle votazioni man mano che perverranno dai seggi.

Orari e contatti ufficio di riferimento: https://www.comune.grottammare.ap.it/uffici/ufficio-elettorale/.