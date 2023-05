San Benedetto, parte la 3° edizione del Festival letterario Riviera delle Palme Le domande per partecipare alla manifestazione possono essere inviate entro il 30 luglio

Parte la terza edizione del Festival Letterario Riviera delle Palme, curato dalla Omnibus Omnes OdV, con la prima fase: quella dell’invito a partecipare a autori e relatori di tutto il territorio nazionale. Il Festival, che si svolgerà nei mesi di settembre e ottobre 2023, a San Benedetto del Tronto, proporrà presentazioni di libri e incontri tematici. L’organizzazione è a cura della Omnibus e la partecipazione gratuita. I temi proposti quest’anno al Festival sono: il mare (in tutte le sue declinazioni); gli Obiettivi Sostenibili ONU.

Una ricca occasione culturale per la riviera, in cui si prevedono eventi di grande interesse sia per la realtà locale che nazionale. Per partecipare basta inviare una email a info@omnibusomnes.orgentro il 30 luglio 2023 con la propria proposta.

Il direttivo della Omnibus ha voluto puntare su due temi attualissimi: uno, quello del Mare, che coinvolge direttamente il territorio, e che si ricollega alle iniziative già svolte negli anni precedenti con la celebrazione della Giornata Onu dei Lavoratori Marittimi, in nuovo abbinamento con la Giornata Mondiale del Mare, 29 settembre; l’altro, quello degli Obiettivi Sostenibili ONU, che ha già visto il coinvolgimento delle scolaresche locali con concorsi di scrittura e che coinvolge moltissimi argomenti, dal consumo responsabile al cambiamento climatico.

Come si sa, infatti, la Omnibus Omnes ha già avuto, per iniziative collegate, dal 2015 in poi il patrocinio ONU Italia – UNRIC e con questo nuovo Festival va a incrementare la attività di partenariato con l’obiettivo di lavorare alla qualità della coscienza sociale attraverso l’informazione.

Commenta Raffaella Milandri, presidente della Omnibus: “I tempi sono maturi per parlare di tematiche importanti e implementare il nostro spazio culturale aperto a tutti”.