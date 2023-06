Lingue utili per il mondo del lavoro: quali studiare per migliorare il proprio CV L'inglese lingua più richiesta. Cinese: lingua di potenza economica. Arabo: lingua strategica. Russo per mercato in espansione

Che tu sia un giovane laureato o una persona con tanti anni di esperienza, se stai cercando nuove opportunità lavorative ti sarai accorto di quanto il mondo sia sempre più competitivo.

Tantissimi CV, anche pieni di competenze e qualità, troneggiano sulle scrivanie degli HR che devono essere colpiti già ad una prima visione per poter fissare dei colloqui conoscitivi. Per riuscire ad emergere, oltre a curare l’impaginazione e la presentazione del proprio curriculum, è importante mostrare di avere voglia di fare, competenze e personalità. Uno degli aspetti che più colpisce? La preparazione linguistica: inglese, ma non solo, sono sempre più richiesti e possono aiutare le aziende a rivolgere il proprio sguardo su nuovi mercati lavorativi. Quali sono quelle più richieste per il mondo del lavoro?

L’inglese resta la lingua più richiesta

Partiamo da un fatto chiaro a tutti: l’inglese è la lingua più richiesta; in ambito business soprattutto è parlata a livello internazionale ed è la prima in cima a quelle che gli HR guardano. Quale livello raggiungere? Se vuoi davvero spiccare il volo nella tua carriera, arrivare ad un C1 può aprirti porte davvero importanti che possono fare la differenza. Per poter raggiungere una buona padronanza della lingua e ottenere anche un certificato che la attesti, seguire un corso di inglese online per adulti è sicuramente un’ottima idea: su englishlive.ef.com puoi trovare tantissimi prof, tutor e insegnanti pronti ad assisterti con lezioni 1 to 1 ma anche percorsi strutturati per raggiungere l’obiettivo e migliorare il tuo CV.

Cinese mandarino: la lingua di una potenza economica

Il cinese mandarino è diventato sempre più importante nel mondo degli affari perché la Cina è una delle principali economie globali, con un ruolo sempre più rilevante nel commercio internazionale. Le aziende che desiderano fare affari verso oriente o con aziende cinesi spesso richiedono dipendenti che siano in grado di comunicare in mandarino. Studiarlo può aprire molte opportunità di carriera nelle relazioni commerciali estere, nel settore della finanza e nell’industria manifatturiera.

Arabo: una lingua strategica

L’arabo è una lingua che ha un’importanza strategica nel mondo degli affari, specialmente nel Medio Oriente e nel Nord Africa. Paesi come l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar e l’Egitto offrono numerose opportunità di lavoro in settori come l’energia, il turismo, le infrastrutture e la finanza. Studiarlo non è semplice ma può darti un vantaggio importante se desideri lavorare con aziende che hanno un mercato spinto in questa direzione.

Russo per un mercato in espansione

Nonostante in questo momento storico possa sembrare un azzardo, imparare il russo può rappresentare un’aggiunta preziosa al tuo curriculum vitae, offrendo vantaggi significativi nel mondo degli affari. La Russia ha un’economia in continua crescita e un ruolo rilevante negli affari internazionali; chiaramente ora può sembrarti una scelta azzardata ma è sicuramente un mercato da prendere in considerazione anche a livello turistico. Tantissimi russi si muovono in Italia per scoprire il territorio e offrire un servizio in lingua può essere un plus.

Questi sono solo alcuni esempi, anche lingue come lo spagnolo, il francese e il tedesco possono essere utilissime in ambito business: tutto dipende dall’azienda con cui vorresti lavorare e dal settore di tuo interesse.