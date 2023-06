Sottoscritto il “Protocollo continuità 0-6 intercomunale/interambito del Piceno” Ben 39 i Comuni firmatari

155 Letture Cronaca

Venerdì 23 giugno, presso la cornice storica del palazzo Paradisi di Montalto delle Marche, c’è stata la prima firma sincrona del primo Protocollo continuità 0-6 intercomunale/interambito interprovinciale, declinazione nei diversi Comuni del più generale “Protocollo d’Intesa CPT 0-6 d’interambito del Piceno”, siglato nel 2021 dai 4 Presidenti dei Comitati dei Sindaci dei 4 AA.TT.SS. 21,22,23,24.

Questo protocollo è il primo del genere a livello nazionale per l’unione di intenti ed operatività in materia, non solo di tutti i comuni ricompresi nei 4 Ambiti Territoriali Sociali della stessa provincia picena, ma anche in parte di un’altra provincia, quella fermana, per la presenza di alcuni comuni della provincia di Fermo, ricadenti nell’ATS24. Tale Protocollo è finalizzato alla stretta collaborazione tra istituzioni educative comunali e private, scolastiche pubbliche e paritarie e amministrazioni comunali per l’attuazione del Sistema Integrato 0-6 ( D.Lgs.n.65/2017, di cui alla L.107/2015) per mezzo della condivisione fra istituzioni di percorsi e progettualità a favore della continuità educativa 0-6.

È stato quindi, firmato venerdì il primo Protocollo continuità 0-6 intercomunale/interambito/interprovinciale per i Comuni di Montalto delle Marche, Carassai e Rotella. Ed entro la fine di giugno saranno firmati anche tutti gli altri protocolli 0-6 del Piceno con i comuni di Monteprandone, Acquaviva, Monsampolo, Spinetoli, Grottammare, Cupra Marittima, Ripatransone, Cossignano, Massignano, Montefiore, San Benedetto del Tronto, Ascoli, Acquasanta Terme, Arquata, Palmiano, Venagrande, Roccafluvione, Montegallo, Maltignano, Folignano, Offida, Appignano, Spinetoli, Castignano, Colli del Tronto, Castel di Lama, Comunanza, Montedinove, Force, Montemonaco, Amadola, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montelparo, Santa Vittoria in Materano, Smerillo. In ogni territorio, dunque, i sindaci, con i rispettivi responsabili e soggetti gestori dei servizi educativi 0-3 comunali e privati, delle scuole dell’infanzia paritarie e i dirigenti scolastici delle scuole dell’infanzia pubbliche verranno chiamati a sottoscrivere il Protocollo 0-6 per la co-costruzione del Sistema Integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai 6 anni nel Piceno. Questo significherà che ogni soggetto firmatario metterà il proprio impegno e collaborerà a livello interistituzionale per garantire ai bambini e alle bambine del territorio piceno dai 0 ai 6 anni esperienze di continuità e di qualità per pari opportunità educative, scongiurando le “povertà educative”.

Per la firma del primo protocollo di venerdì, erano presenti i sindaci di Montalto delle Marche Daniel Matricardi, di Rotella Giovanni Borraccini e il sindaco di Carassai Filippo Michitti, oltre alla direttrice dell’ambito sociale 21 Simona Marconi, la referente unitaria dei 4 CPT 0-6 della provincia picena Rita Tancredi, la dirigente dell’ISC Luigia Romagni e la presidente di VIVA GM Elisa Farina. Grande soddisfazione da parte dei soggetti firmatari perché tutti convinti – istituzioni ed amministrazioni – della centralità della continuità formativa fin dai primi anni di vita dei più piccoli e perché, come ha ricordato il sindaco di Montalto delle Marche, Daniel Matricardi, “l’attenzione nei confronti dei bambini e delle bambine per le nostre amministrazioni è un punto fondamentale su cui impostiamo la nostra programmazione amministrativa e in questa occasione siamo orgogliosi di aver siglato questo protocollo così importante”. L’incontro si è concluso all’esterno di Palazzo Paradisi, con un emozionante girotondo con i firmatari del Protocollo e i bambini del nido e scuola dell’infanzia di Montalto.