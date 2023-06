“Cosa succede alla Riserva Sentina?” Intervento congiunto di Legambiente, Associazione Sentina e Lipu

E’ questa la domanda più frequente che ricevono in questi giorni le associazioni che compongono la Direzione della Riserva Naturale Regionale Sentina (Legambiente, Lipu, Associazione Sentina).

Sicuramente perché non è passato inosservato il fatto che dopo tanti anni non si è svolto il consueto evento musicale all’alba del solstizio d’estate che si tiene sulla spiaggia prospiciente la Torre sul Porto, l’edificio storico del 1543 simbolo ormai di tutta la Riserva.

Purtroppo siamo stati costretti a rispondere ai nostri numerosi interlocutori che non solo non si è svolto il classico concertino atteso (e apprezzato) da tutti, ma che quest’anno non c’è nessun evento calendarizzato nella Riserva Sentina, o almeno, la Direzione non è a conoscenza di un calendario eventi 2023 che invece, fino all’anno scorso, veniva regolarmente concordato e diffuso attraverso i principali canali di comunicazione già a primavera.

Che qualcosa di strano stia accadendo nella gestione della Riserva Sentina era già nell’aria.

Ad esempio, non era mai accaduto, fin da quando esiste la Riserva Sentina (dicembre 2004), che il Comitato di Indirizzo avesse deliberato senza aver prima ricevuto il parere della Direzione, che, è utile ricordare, è un «organo tecnico di cui si avvale il Comitato di Indirizzo» la quale «esprime parere obbligatorio, che viene riportato integralmente sulle proposte deliberative che il Comitato d’Indirizzo è chiamato ad assumere, comprese quelle da lei stessa avanzate».

Purtroppo di recente si è verificato che la Direzione, convocata alla riunione del 20 marzo 2023 per esprimersi sull’ordine del giorno formulato per la riunione del Comitato di indirizzo del 23 marzo 2023, abbia ricevuto in data 20 marzo 2023 stesso l’email del Presidente circa il rinvio sine die della riunione convocata per quel giorno. Tuttavia, inopinatamente la riunione del Comitato di indirizzo del 23 marzo 2023 si teneva ugualmente, in totale spregio alla funzione normativamente assegnata alla Direzione nonché ai rapporti istituzionali sempre conservati tra i due organi. La Direzione ha stigmatizzato tale “incidente” inviando una lettera al Presidente e a Riserva Naturale Regionale Sentina Direzione pag. 2 di 2 tutti i consiglieri del Comitato di Indirizzo, oltre che al Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto (ente gestore della Riserva) e vari funzionari, chiedendo di essere convocata quanto prima. Non ricevendo alcuna risposta la Direzione ha chiesto un confronto con l’assessore alle Politiche ambientali e vice Sindaco Capriotti, che si è svolto il 30 maggio, nel corso del quale, ascoltate e condivise le ragioni della Direzione, il vice Sindaco si è detto disponibilissimo a convocare immediatamente una riunione chiarificatrice che nei fatti, ad oggi, non è mai avvenuta.

Quindi in conclusione, cosa sta succedendo nella gestione della Riserva Sentina?

La Direzione

Ass. Sentina, Albano Ferri

Legambiente, Sisto Bruni

LIPU, Stefano Quevedo

Circolo Legambiente “lu cucale”