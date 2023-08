Ascoli, penultimo appuntamento con l’iniziativa “Salute in cammino per la cultura” Il tema di lunedì 21 agosto sarà "L'acqua, i pozzi e le fontane"

107 Letture Cultura e Spettacoli

Penultimo appuntamento dell’estate, lunedì 21 agosto, con l’iniziativa “Salute in cammino per la cultura”, promossa per il sesto anno consecutivo dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps.

Si tratta di una manifestazione realizzata all’interno del progetto “A tutto campo”, coordinato dalle Acli provinciali di Ascoli Piceno e sostenuto dall’amministrazione comunale di Ascoli Piceno.

Lunedì 21 agosto è previsto un percorso cittadino dedicato a “L’acqua, i pozzi e le fontane”.

Attraverso una semplice camminata, infatti, sarà possibile fare un vero e proprio viaggio nella storia della città parlando dei pozzi, delle fontane e dell’acqua. che è stata sempre particolarmente importante per Ascoli.

L’appuntamento con “Salute in cammino per la cultura” prenderà il via alle 21 da Piazza Arringo, la partecipazione è gratuita, occorre prenotare inviando un messaggio al numero 3939365509, indicando il proprio nome e cognome e la data di svolgimento dell’iniziativa.

L’edizione estiva di “Salute in cammino per la cultura” si concluderà il 28 agosto con un itinerario dedicato a “Gli antichi mestieri ascolani”.

da: US Acli Marche