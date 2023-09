San Benedetto, escursione alla Riserva della Sentina martedì 19 settembre Si tratta di un'iniziativa concepita per sensibilizzare sulla condizione delle famiglie con figli autistici

La “Capitani Coraggiosi” e l’associazione “Omphalos” organizzano una passeggiata per le famiglie presso la riserva regionale Sentina. Un evento che fa parte del progetto “Come a Casa” della Cooperativa “Il Faro” di Macerata: un intervento, a sostegno di minori con spettro autistico, che ha permesso di stringere un’alleanza educativa tra varie realtà del terzo settore della Regione Marche.

L’ evento si terrà il 19 settembre dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso la Riserva regionale Sentina con la guida del presidente del Cai (Club Alpino Italiano) di Val Vibrata, Marco Nardi. La passeggiata sarà occasione per sensibilizzare la comunità sull’autismo e per favorire l’inclusione.

I partecipanti si incontreranno presso il parcheggio di via Brodolini (depuratore). La passeggiata si svilupperà lungo il sentiero dell’area protetta dove sarà possibile ammirare, sotto la guida di Marco Nardi la torre del porto, la spiaggia, le praterie salmastre, la steppa e le specie di animali caratteristiche di questo luogo. La riserva si presta molto per queste iniziative non avendo dislivelli. La passeggiata ha come obiettivo quello di ammirare flora e fauna circostante, in un ambiente di inclusione e conoscenza del territorio.

Abbigliamento: giacca impermeabile, calzature da trekking basse, zaino, borraccia d’acqua e maglietta per cambio.

In caso di maltempo l’evento verrà rinviato.

Per info: 389/9345304