Grande partecipazione a San Benedetto per il seminario promosso dal Rotary Club Il tema dell'evento è stato "Nuove generazioni e leadership"

Sala piena per il seminario distrettuale del Rotary su “Nuove generazioni e Leadership“. In tantissimi, provenienti da più parti d’Italia, hanno partecipato all’incontro che, domenica, ha portato a San Benedetto i vertici rotariani del Distretto 2090 con a capo il Governatore Gesualdo Angelico. Tra gli ospiti anche l’ex bandiera dell’Inter Evaristo Beccalossi intervenuto, nella sua veste di Capo Delegazione della Figc Under 19 e Under 20, nel corso del dibattito sulle crescita dei giovani leaders, dibattito che ha chiuso i lavori.

Tra le personalità che hanno aperto l’incontro, che si è svolto all’hotel Calabresi, c’era il sindaco Antonio Spazzafumo il cui intervento ha preceduto quello del past governor e Presidente della Commissione Azione Giovani Paolo Signore. Poi si sono registrati importanti interventi di Marco Gatti Presidente Commissione Scambio Giovani (minorenni) e Francesco Fradeani Presidente Commissione Scambio Azione Nuove Generazioni (maggiorenni/universitari). Quindi la tavola rotonda finale alla quale, insieme a Beccalossi, ha partecipato l’imprenditore Andrea Pizzarulli.

Lavori ai quali hanno partecipato circa 140 persone arrivate da Marche, Umbria, Abruzzo e Molise per un’organizzazione che ha visto operare in piena sinergia, con lo staff distrettuale capeggiato dal Prefetto Alessandra Lenzi, i tre club del territorio: il Rotary di San Benedetto del Tronto, quello di Ascoli e quello di San Benedetto Nord. Organizzazione che ha ricevuto i complimenti di tutte le delegazioni giunte in Riviera per l’ospitalità ricevuta.