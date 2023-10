Scommesse Sportive cosa cambia nelle Marche dopo il Consiglio Regionale di Luglio? Cos'ha deciso il Consiglio Regionale Marche sulle Scommesse Sportive? Qual è la posizione dei Sindacati?

Il mondo delle scommesse sportive nelle Marche ha subito importanti trasformazioni, a seguito delle decisioni adottate durante il consiglio regionale di luglio.

Le modifiche che riguardano i luoghi sensibili alle scommesse e introdotte da poco hanno mirato a riformare il settore con una visione di sostenibilità e responsabilità, puntando su trasparenza, legalità e tutela del giocatore. Vediamo, dunque, come queste innovazioni stanno ridisegnando il panorama a favore delle scommesse sportive online nelle Marche, portando un vento di cambiamento in una regione già ricca di dinamismo e vivacità.

Cos’ha deciso il Consiglio Regionale Marche sulle Scommesse Sportive?

Le nuove disposizioni emanate stabiliscono innanzitutto stringenti regole per una maggiore protezione dei consumatori (che si stanno spostando ormai sempre più sui siti scommesse sportive) e per contrastare le problematiche legate al gioco d’azzardo. La nota del Sindacato Ricevitori Sportivi inizia così: “Dopo Calabria, Campania e Abruzzo, anche la Regione Marche riconosce le peculiarità dei tabaccai e li esclude definitivamente dal divieto di raccogliere scommesse e installare newslot anche se la rivendita si trova in prossimità di luoghi sensibili. È quanto stabilito ieri dal Consiglio Regionale in occasione della votazione su alcune modifiche alla Legge Regionale in materia di giochi“.

Molti si interrogano sugli effetti che queste norme sulle scommesse sportive calcio avranno sul tessuto economico e sociale della regione. Da un lato, il rigore normativo potrebbe condurre a una riduzione dell’offerta di gioco a favore delle scommesse sportive on online, potenzialmente diminuendo i profitti degli operatori e le entrate fiscali. Dall’altro, il rinnovato impegno verso la protezione dei giocatori virando anche su app scommesse sportive potrebbe rivelarsi un investimento a lungo termine, incrementando la fiducia dei consumatori e promuovendo un ambiente di gioco più sano e sicuro.

La nota del STS prosegue così: “La decisione consentirà a tutte le rivendite nelle quali sia presente un corner di scommesse e/o siano installati apparecchi da intrattenimento di mantenerli in funzione a prescindere dalla vicinanza o meno del locale a uno o più luoghi sensibili indicati dalla legge. Sono fatte salve anche le ipotesi di voltura, trasferimento e nuova istituzione di rivendita. Un successo su tutta la linea, dunque, realizzato grazie all’assiduità con la quale i nostri rappresentanti sindacali hanno curato i contatti con la Regione sin dall’entrata in vigore della legge nel 2017”.

Qual è la posizione dei Sindacati che operano in ambito Scommesse Sportive?

Le nuove regolamentazioni non sono state pensate unicamente come un freno, ma anche come stimolo all’innovazione dei migliori siti che offrono le migliori scommesse sportive online come ad esempio Skiller ed allo sviluppo sostenibile del settore. Nella nota del Sindacato si continua a leggere: “A colpi di audizioni, invio di documentazione e proposte emendative a sostegno delle nostre posizioni gli amministratori regionali hanno di fatto recepito le argomentazioni di FIT e STS. Il risultato finale è stato davvero soddisfacente ma non certo scontato in quanto la materia del gioco pubblico è divisiva”.

Le modifiche introdotte per i siti di scommesse sportive online sul territorio delle Marche rappresentano un passo significativo verso un futuro e sviluppo sostenibile e più responsabile per il settore. Le nuove misure sulle quote scommesse sportive combinano restrizioni e innovazioni, con l’obiettivo di proteggere i giocatori e al contempo di stimolare un progresso etico e sostenibile dell’industria.

L’STS conclude il suo comunicato: “In aula il dibattito è stato molto intenso al punto che, al fine di trovare una soluzione condivisa da maggioranza e opposizione, l’Assemblea è stata sospesa e la proposta di legge di modifica rinviata seduta stante alla II Commissione permanente. Alla ripresa dell’aula, nel pomeriggio, sono stati messi in votazione i numerosi emendamenti e, infine, la Legge, che riconosce le peculiarità dei tabaccai, è stata approvata con 19 voti a favore, 8 contrari e nessun astenuto”.

Solo il tempo dirà se questo nuovo corso porterà i benefici sperati, ma una cosa è certa: la regione Marche sta dimostrando una notevole volontà di cambiamento, ponendosi come esempio di un approccio moderno e consapevole alle scommesse sportive.