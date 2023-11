Monteprandone, tutti gli eventi previsti per la festa del patrono San Giacomo della Marca Da venerdì 24 a domenica 26 novembre

122 Letture Cronaca

Sarà un weekend ricco di eventi quello della Festa del Patrono “San Giacomo della Marca. Uomo di Pace” a Monteprandone con manifestazioni civili: concerti, mostra mercato di prodotti tipici e artigianato, giochi e laboratori per bambini, aperitivi al borgo dal Santuario al Centro Storico.

Si parte venerdì 24 novembre, al Santuario di San Giacomo, con un momento musicale in onore di Santa Cecilia patrona della musica, degli strumentisti e dei cantanti. Alle 21:15, nella chiesa Santa Maria delle Grazie, dopo la Santa Messa, ci sarà “In…Canto per la pace”, il concerto dei cori liturgici della Vicaria di San Giacomo della Marca della Diocesi di San Benedetto del Tronto, Ripatransone, Montalto delle Marche.

Nella giornata di sabato 25 novembre, sempre al Santuario, nella sala delle vetrate, dalle ore 9:30, ci sarà la giornata di approfondimento a cura del Centro Studi San Giacomo della Marca, della Biblioteca Archivio Pinacoteca San Giacomo della Marca di Falconara Marittima e dei Frati Minori delle Marche dal titolo “Dai codici alla Vita illustrata: il precorso di un predicatore”.

Dopo i saluti istituzionali, tre interventi sulla poliedrica figura del Santo sul tema “I manoscritti di San Giacomo della Marca nella Biblioteca di Falconara: immagini inedite dai codici del santo” a cura di Maela Carletti e Costanza Lucchetti, “Predicare attraverso le immagini: esempi dai sermoni di San Giacomo della Marca” a cura di Linda Quinzi e “La Vita illustrata di san Giacomo della Marca”, presentazione del libro e dialogo con la disegnatrice Sabrina Spurio. Durante la mattinata sarà possibile acquistare il libro illustrato e il libro di padre Marco Buccolini sulla vita di san Giacomo.

Si proseguirà nel pomeriggio con la “Camminata dei musei. Sulle orme di San Giacomo della Marca” a cura dell’Unione Sportiva Acli Comitato provinciale di Ascoli Piceno e Avis Monteprandone. Partenza alle ore 15 dal piazzale Mons. Eugenio Massi dove ci sarà la visita al Museo Sistino di Monteprandone e al Santuario per poi, con un bus, salire al Borgo per la visita ai luoghi di interesse: chiesa di San Nicolò, casa natale di San Giacomo della Marca, chiesa della Madonna della Speranza, al Museo dei Codici e Antico Lavatoio Comunale per poi tornare al Santuario. Al termine ci sarà la lettura scenica a cura di Paolo Clementi ed Eugenia Brega del “Teatro delle Foglie” Prenotazioni 3939365509 sms o WhatsApp.

Dalle 15.30, al piazzale Mons. Eugenio Massi del Santuario, ci saranno giochi in legno per grandi e piccini del Ludobus.org Legnogiocando e una festa organizzata dall’associazione San Giacomo che durerà fino a sera con un aperitivo in piazza. Tante le prelibatezze tra cui alcune specialità castagne e vin brulè, panino con salsiccia, frittelle farcite e vino.

Nel pomeriggio ci sarà un evento dedicato ai più piccoli, una lettura “illustrata” con Sabrina Spurio, autrice del volume “La vita illustrata di San Giacomo della Marca” a cura della cooperativa Opera. Dalle 16:30, nella sala delle vetrate del Santuario, prenotazioni al numero 0735710820.

La serata si concluderà, alle ore 21, con il concerto di musica jazz di Emiliano D’Auria Trio feat. Luca Aquino alla tromba e Dario Miranda al contrabbasso all’interno del Santuario di San Giacomo della Marca, una dimensione intima per ascoltare un po’ di musica di “First Rain”.

Per tutta la giornata di domenica 26 novembre il Borgo ospiterà una festa diffusa per le piazze e le vie del paese. Sarà allestita la mostra mercato “Dalle terre di San Giacomo: artigianato e tipicità” a cura della Proloco Monteprandone. Saranno presenti stand allestiti da “La Clessidra” Centro socio-educativo-riabilitativo di Monteprandone, Fondazione Anffas Grottammare, Azienda Agricola Tassotti Claudio produttore di miele, Falegnameria artigianale di Angelini Massimo, Giovanna Cavo hobbista che realizza centri tavola e ghirlande a uncinetto e Rosella Sciarroni, hobbista con passione per cucito creativo di borse di bigiotteria uncinetto e cristalli.

Alle 11 e alle 18 i ristoratori, gli esercizi commerciali e le associazioni del territorio prepareranno gustosissimi Aperitivi al Borgo con prodotti enogastronomici d’eccellenza: olive all’Ascolana e altre delizie della Proloco Monteprandone; panino con ciauscolo dell’Antica Macelleria Micucci Luigi; stuzzicherie, beer&wine Enoteca 23; birra e vino del Caffè del Borgo 1974; panino con salsiccia, polenta con porcini e salsiccia e il dolce “San Giacomo” de La Bottega di Barbara; Panino della Marca del Ristorante San Giacomo e frittura dell’Adriatico e delizie di mare del ristorante Tiamare.

Sempre nel borgo storico dalle 16 si rivivranno le gesta di San Giacomo della Marca con una rievocazione storica in costumi d’epoca curata dall’Associazione Kronos Turismo Culturale, un vero e proprio “Viaggio al tempo di San Giacomo della Marca”. Mentre alla 18 ci sarà il concerto della cover band di musica italiana “Turno di notte”.

Particolare attenzione è stata riservata all’intrattenimento per famiglie con laboratori e giochi dedicati ai più piccoli. Due i laboratori creativi curati dalla cooperativa Opera, presso il Museo Civico Libreria dei Codici San Giacomo della Marca “Crea la tua icona” (ore 10:30) e “Un vaso di profumi” (ore 16:30) . Prenotazioni 0735710820.

Spazio anche ai giochi con “Giochiamo a fare la pace”, seconda festa del gioco organizzata dalla cooperativa Pagefha, per bambini e bambine 0-6 anni alle ore 15 in sala consiliare e alle letture di Nati per Leggere “Diritti alle Storie! Diretti verso la Pace!” incontro di promozione della lettura in famiglia in età prescolare e letture condivise a cura dei volontari e delle volontarie Nati per Leggere della Provincia di Ascoli Piceno. L’evento, con inizio alle ore 17, è rivolto alle famiglie, ai bambini e alle bambine 0-6 anni. Prenotazioni 0735701553

Per tutta la giornata di domenica 26 novembre sarà attivo un servizio bus navetta gratuito da Centobuchi con fermate in Contrada Sant’Anna, piazza dell’Unità, chiesa Regina Pacis, Santuario Santa Maria delle Grazie e San Giacomo della Marca, Centro Storico Monteprandone.

Durante i festeggiamenti sono aperti e visitabili gratuitamente nel Borgo Storico il Museo Civico Libreria dei Codici San Giacomo della Marca (sabato, domenica e martedì, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19) dove verrà anche proiettato il documentario di Ernesto Vagnoni “San Giacomo. Dalle terre della Marca al Mondo; Museo di Arte Sacra, Borgo Storico (sabato 25 novembre, dalle 15 alle 19, domenica 26 novembre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 e martedì 28 novembre, dalle 15 alle 19” e Museo Sistino Piceno di Monteprandone, Santuario San Giacomo (sabato 25 novembre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, domenica 26 novembre, dalle 10 alle 13 e martedì 28 novembre, dalle 15 alle 19).

Ricordiamo inoltre che presso lo SpaziomOHOc in via Corso, fino al 3 dicembre, sarà possibile visitare “Io sono verticale. Dialogo errante intorno a San Giacomo della Marca, uomo di pace”, mostra di opere inedite dell’artista Nazareno Luciani, curata da Alessandra Morelli, organizzata dall’associazione culturale Officina San Giacomo. L’esposizione sarà aperta venerdì, sabato e domenica dalle 17:30 alle 19:30.

L’evento “San Giacomo della Marca. Uomo di Pace” è organizzato dal Comune di Monteprandone, dal Centro Studi San Giacomo della Marca, dalla Rete delle Città di San Giacomo della Marca e dalla Provincia Picena dei Frati Minori di San Giacomo della Marca; con il patrocinio di Provincia di Ascoli Piceno; con il patrocinio e il sostegno di Regione Marche, Bim Tronto e Banca del Piceno; con il contributo di numerose aziende del territorio Teknonet, Farmacia Comunale, Picena Express, Inim Electronics, Baden Haus, Farmacia Amadio, Femac, Orsini & Damiani, Sagi, Brass Production, Tiamare, Mia Arredamenti, NIUO, Picena Zinc , Esca, Giobbi, Genny, Canalibus; in collaborazione con Proloco Monteprandone, Associazione San Giacomo, UsACLIMarche, Avis Monteprandone, Associazione Castrum Prandonis, Musei Sistini del Piceno, Centro La Clessidra, Officina San Giacomo e SpaziomOHOc, Ludobus.org legnogiocando, Cooperativa Opera, Cooperativa Pagefha, Nati per Leggere Marche e Associazione Kronos Turismo Collettivo e i cori liturgici della Vicaria di San Giacomo della Marca, Diocesi di San Benedetto del Tronto, Ripatransone, Montalto delle Marche, Biblioteca Archivio Pinacoteca San Giacomo della Marca di Falconara Marittima.

Tutti gli eventi culturali, i laboratori e i giochi sono ad ingresso libero. Il programma dettagliato è disponibile sul sito del Comune www.comune.monteprandone.ap.it oppure su www.monteprandoneturismo.it. Informazioni al numero 0735710930.