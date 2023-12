Monteprandone, al via i corsi gratuiti per orientare i cittadini nel mondo digitale Il primo incontro, focalizzato sullo smartphone, è in programma venerdì 15 dicembre

Nell’ambito del progetto “Bussola Digitale: OrientiAMO LE MARCHE”, attuato dalla Regione in virtù di un finanziamento del PNRR di 3,2 mln di euro, che ha permesso di attivare 74 sportelli in tutte le Marche, uno dei quali a Monteprandone, a cui i cittadini posso rivolgersi per chiedere aiuto nell’accesso ai servizi online, è in partenza un ciclo di corsi in programma dal 15 dicembre 2023 al 15 marzo 2024 per implementare le competenze digitali dei cittadini.

Nello sportello di Monteprandone aperto presso il Centro Pacetti, in via San Giacomo n. 107, a Centobuchi, i corsi base prenderanno il via venerdì 15 dicembre sul tema “I segreti dello smartphone: come utilizzarlo al meglio”.

Il corso è finalizzato all’acquisizione delle competenze basilari necessarie nell’uso dei dispositivi mobili (Smartphone). Mediante esercitazioni pratiche saranno mostrate le applicazioni di maggiore utilità e l’utente sarà guidato nel loro utilizzo. I partecipanti dovranno portare il proprio dispositivo mobile con cui si faranno le esercitazioni. Non è necessaria nessuna prenotazione basta recarsi presso il Centro Pacetti il giorno del corso e gli utenti verranno iscritti al momento.

I successivi appuntamenti approfondiranno le seguenti tematiche: “C’è posta per te: tutto quello che c’è da sapere sulla posta elettronica” (12 gennaio), “SPID e CIE, le nuove identità digitali” (19 gennaio), “Navigare in rete in totale sicurezza” (26 gennaio), “Diventare bravi con i social media” (2 febbraio), “Sicurezza informatica. Conoscerla per proteggere i bambini” (9 febbraio) e “Trovare nuove opportunità di lavoro online” (16 febbraio).

Dal 23 febbraio poi prenderanno il via i corsi avanzati sui seguenti temi: “C’è posta per te versione pro: PEC, SEND e nuovi domicili digitali”, “SPID e CIE Master Edition e il valore legale della firma digitale” (1° marzo), “Rinnovo Patenti da casa: il portale dell’automobilista e pagamenti con PagoPA” (8 marzo) e “Strumenti digitali della Regione Marche e dei Comuni. Quali sono e come usarli” (15 marzo).

Il servizio riservato ai residenti nel Comune di Monteprandone, è completamente gratuito e ha quale finalità accrescere le competenze digitali dalla popolazione, riducendo il divario digitale tra generazioni.