Selezionati sette disegni per il concorso nazionale “Un Poster per la Pace” L'iniziativa promossa dal Lions Club di San Benedetto ha visto coinvolti 502 studenti del territorio

97 Letture Cronaca

Il Lions Club di San Benedetto del Tronto ha concluso la fase di selezione degli elaborati degli studenti delle scuole secondarie di primo grado locali, relativi al concorso “Un Poster per la Pace”.

Al concorso, quest’anno, hanno aderito le scuole secondarie di 1° grado “IC Monteprandone – Carlo Allegretti”, “ICS Cupra e Ripatransone” di Cupra Marittima, Massignano e Montefiore dell’Aso, “ISC Nord San Benedetto del Tronto – Sacconi”, “Istituto Virgo Lauretana” di Grottammare, “ISC Centro San Benedetto del Tronto – Curzi” e ” ICS Grottammare – G. Leopardi”: in totale, parteciperanno 502 alunni.

“Anche quest’anno, grazie alla collaborazione e all’entusiasmo di tutti i dirigenti scolastici e del responsabile del nostro service, Fabio Varese – ha dichiarato la Presidente del Lions Club di San Benedetto del Tronto, Laura Cennini – siamo riusciti a coinvolgere un gran numero di studenti su un tema quanto mai importante in questo periodo storico tormentato, la pace. I loro elaborati sono stati, come sempre, indicativi di un modo creativo di trattare un argomento così delicato”.

I nomi degli studenti i cui elaborati sono stati inviati alla sede Lions nazionale sono: Chiara Catasta della Scuola secondaria di 1 grado “IC Monteprandone – Carlo Allegretti; Michela Calza e Jacopo Di Nicolò della Scuola secondaria di 1 grado “ICS Cupra e Ripatransone”; Greta Liberati della Scuola secondaria di 1 grado “ISC Nord San Benedetto del Tronto – Sacconi”; Aurora Piazza della Scuola secondaria di 1 grado “ISC Centro San Benedetto del Tronto – Curzi”; Lorenzo Filipponi della Scuola secondaria di 1 grado “Istituto Virgo Lauretana” e Andrea Scartozzi della Scuola secondaria di 1 grado ” ICS Grottammare – G. Leopardi”.

Per il Premio “Sciarra” 2023/2024, un riconoscimento legato alla memoria del socio Claudio Sciarra, è stato selezionato il disegno di Alessandro Curzi della Scuola secondaria di 1 grado “ISC Nord San Benedetto del Tronto – Sacconi”. La giuria ha decretato anche un “Premio Speciale delle Giuria” per la studentessa Gioia Ficetola della Scuola secondaria di 1 grado “IC Monteprandone – Carlo Allegretti”.

Il concorso “Un Poster per la Pace”, da più di trent’anni, viene organizzato dal Lions Club San Benedetto del Tronto, è un contest a livello internazionale che coinvolge i ragazzi di tutto il mondo e “per noi – sottolinea il responsabile locale del service, Fabio Varese – è sempre difficile effettuare una selezione. Dal nostro punto di vista, sono tutti “vincitori”, perché con impegno mettono in gioco le loro abilità creative per dare la propria interpretazione del concetto di Pace”. Dunque, i sette selezionati più il “Premio Sciarra” e il “Premio Speciale della Giuria” saranno premiati durante un evento che organizzeremo prima della conclusione dell’anno scolastico.