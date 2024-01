Ricevuta in Provincia la Consulta degli Studenti Il presidente Loggi: "Per le scuole superiori sono stati stanziati circa 60 milioni di euro"

Il Presidente della Provincia Sergio Loggi ha incontrato stamane, a palazzo San Filippo, i componenti della Consulta Provinciale degli Studenti accompagnati dalla Prof.ssa Rita Forlini referente dell’Ufficio Scolastico Provinciale. La consulta provinciale è composta da 25 studenti e, tra le sue molteplici funzioni, c’è proprio quella di costruire sinergie e collaborazioni con le istituzioni per ampliare ulteriormente la capacità della scuola di essere soggetto attivo nelle dinamiche del territorio e dello sviluppo locale.

Si è trattato di un incontro cordiale e proficuo nel quale il Presidente ha illustrato ai rappresentanti degli studenti i numerosi interventi già completati dalla Provincia sulle scuole superiori del territorio informandoli anche sulle novità progettuali e sui tanti cantieri che partiranno a breve per l’adeguamento, il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici.

“Per le scuole superiori tra finanziamenti del Pnrr, Ufficio per la Ricostruzione, fondi ministeriali e risorse proprie di Bilancio sono stati stanziati circa 60 milioni di euro – ha evidenziato Loggi – somme con cui la Provincia sta predisponendo, mediante i propri uffici tecnici, iter di gara e realizzazione dei cantieri. Da sempre la scuola è al centro del mandato dell’Amministrazione Provinciale ed mia intenzione avviare con voi studenti un dialogo costante con incontri periodici perché ritengo importante che le istituzioni locali siano a diretto contatto con i protagonisti del mondo della scuola, con chi studenti, docenti, dirigenti, personale amministrativo e ATA ogni giorno vive quotidianamente all’interno delle strutture educative e formative condividendo percorsi ed esperienze”. Il Presidente ha anche ricordato come sia essenziale la manutenzione ordinaria dei plessi scolastici e, a questo proposito, ha invitato a fornire suggerimenti, proposte e segnalazioni su eventuali criticità e soluzioni.

Il Presidente della Consulta studentesca Massimiliano Piciacchia e il vice Alessandro Capriotti hanno manifestato apprezzamento per i risultati dell’incontro e per le risposte che il presidente ha dato su tante questioni e problematiche, temi che comunque verranno approfonditi in ulteriori momenti di confronto e aggiornamento.

Il Presidente ha, infatti, concordato con i rappresentanti degli studenti di fissare, già dopo le vacanze pasquali, un nuovo incontro con la Consulta per fare il punto sugli interventi e segnalazioni insieme ai Consiglieri Provinciali e ai tecnici del servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio, anche con l’obiettivo di concertare forme di collaborazione su altri ambiti di intervento.