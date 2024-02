Da sempre BLU 3 Professional è sinonimo di ricerca e di tecnologia – VIDEO Blu 3 Professional - Da ricerca tecnologica a soddisfazione del cliente: viaggio di 20 anni nel mondo della cucina professionale

In occasione dell’evento “Il Calice Racconta” del 30/01/2024 presso l’Istituto Alberghiero Panzini di Senigallia (AN), abbiamo avuto il piacere di intervistare Simone Mattei, l’amministratore della Blu 3 Professional di Falconara Marittima (AN), situata in Via del Consorzio, 34, contattabile al telefono 071 9162170 o via email all’indirizzo info@blu3pro.com.

Show Cooking e Tecnologie Avanzate:

Durante l’evento, lo chef Filippo Giuriatti e Salvatore Giammarinaro, in collaborazione con Blu 3 Professional, hanno condotto due interessanti lezioni di “Show Cooking con degustazione” dal titolo “I segreti della griglia e del sottovuoto”. Queste lezioni si sono concentrate sulle nuove tecnologie per la cucina, presentando griglie senza fumo, bollitori per cotture a bassa temperatura e macchine sottovuoto in grado di gestire anche liquidi. L’intero corso è stato un approfondimento sui moderni metodi di cucina.

Blu 3 Professional: 20 anni di Eccellenza:

Con una presenza sul mercato di 20 anni, Blu 3 Professional srl si è affermata per il suo servizio di consulenza e progettazione pre-vendita, distinguendosi nettamente nella fornitura di attrezzature e arredamenti per una vasta gamma di settori, tra cui ristoranti, alberghi, bar, villaggi turistici, mense aziendali, pasticcerie, gelaterie e altro ancora. La società si dedica anche a offrire assistenza tecnica e manutenzione di attrezzature professionali.

Filosofia e Obiettivi:

La mission di Blu 3 Professional è presentare le migliori tecnologie, insegnare tecniche di cottura e conservazione, e realizzare layout ottimali per ciascun progetto. Questo approccio mira a garantire il successo del cliente, considerando le esigenze specifiche, i percorsi di lavoro e la gestione degli spazi, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e di sicurezza.

Innovazione e Formazione:

Blu 3 Professional è impegnata nella continua ricerca di produttori che offrano soluzioni innovative e con un forte valore tecnologico. L’innovazione per l’azienda significa trasferire nei laboratori dei clienti modalità di produzione uniche e facilmente replicabili nel tempo. Simone Mattei sottolinea l’importanza della formazione, affermando che realizzare un buon progetto e fornire le migliori tecnologie senza formare gli operatori è inefficace. Il team di esperti di Blu 3 Professional si impegna quindi a formare il personale del cliente sull’utilizzo ottimale di ogni attrezzatura, confermando questo come il motivo principale della scelta da parte dei clienti.

Blu 3 Professional srl emerge come un punto di riferimento nel settore, offrendo una vasta gamma di prodotti multimarca tecnologicamente innovativi con un rapporto qualità/prezzo insuperabile. La loro dedizione all’innovazione, alla formazione e al supporto post-vendita evidenzia l’impegno costante nel soddisfare le esigenze e le aspettative della clientela.