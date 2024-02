“Il valore sociale dello sport”: a San Benedetto del Tronto un progetto sociale "I ministri europei hanno evidenziato l’importanza della solidarietà e dell’impatto sociale dello sport"

E’ entrato nel vivo il progetto “Il valore sociale dello sport” realizzato da U.S. Acli Marche Aps col sostegno dell’Assessorato allo sport del Comune di San Benedetto del Tronto.

“In data 8 febbraio 2024 – dicono l’Assessore alle politiche sociali del Comune di San Benedetto del Tronto Andrea Sanguigni e il presidente di U.S. Acli Marche Aps Giulio Lucidi – anche i ministri dello sport europei hanno evidenziato l’importanza della solidarietà e dell’impatto sociale dello sport in una dichiarazione congiunta. Così abbiamo allestito di una serie di attività gratuite rivolte in particolare alla popolazione anziana del territorio finalizzata a creare momenti di aggregazione e socializzazione e a promuovere stili di vita corretti utilizzando il movimento come un vero e proprio farmaco naturale”.

Le attività sono di vario genere e si svolgono in varie zone della città di San Benedetto del Tronto.

Un corso di ginnastica dolce si tiene ogni mercoledì e venerdì dalle ore 8 alle ore 9 presso Ec Studios in via Manara 134/136. Un corso di taijiquan e qigong si tiene, in collaborazione con Circolo Acli Oscar Romero Asd Aps, presso la palestra della scuola Miscia (ingresso da via Aleardi) ogni giovedì dalle ore 19 alle ore 20. “Salute in cammino – gruppo di cammino serale”, si tiene ogni venerdì alle 21 in Piazza Cristo Re a Porto d’Ascoli da dove parte una camminata della durata di un’ora. Si tratta di una iniziativa consolidata nel tempo (va avanti ininterrottamente dal 2013)

Per ulteriori informazioni sulle attività del progetto “Il valore sociale dello sport” si possono consultare la pagina Facebook Unione Sportiva Acli Marche, il sito www.usaclimarche.com o contattare il numero 3442229927 (anche per iscriversi alle varie attività).