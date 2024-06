Monsampolo del Tronto, lite tra rivali in amore sfocia in un accoltellamento Entrambi i contendenti sono finiti in ospedale: indagini in corso da parte dei Carabinieri

Choc a Monsampolo del Tronto per il fatto di sangue accaduto in località Stella nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 giugno: due gli uomini rimasti gravemente feriti.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti compiuta dai Carabinieri, un 46enne italiano e un 28enne di origini albanesi si sarebbero affrontati in quanto rivali in amore. Ad un certo punto la discussione tra di loro sarebbe degenerata, tanto che il cittadino italiano avrebbe estratto un coltello con cui avrebbe ferito il contendente, prima di rimanere ferito egli stesso nella colluttazione che ne è seguita.

Raggiunti sul posto dai sanitari del 118, entrambi sono stati trasportati in ospedale: il 28enne a Torrette di Ancona, il 46enne in quello di San Benedetto del Tronto. Forze dell’ordine al lavoro per chiarire ogni aspetto della vicenda.