Grottammare, in Consiglio comunale le novità sull’accessibilità pedonale La seduta è in programma lunedì 24 giugno alle ore 17.00

258 Letture Politica

Più rispetto per l’accessibilità pedonale nella modifica che riguarda il Regolamento comunale “Nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, di cui si discuterà nella prossima seduta del consiglio comunale fissata a lunedì 24 giugno.

La proposta è di aggiornare l’art. 44 “Occupazione con elementi di arredo”, inserendo un’integrazione al comma 5 per specificare che tali arredi non devono pregiudicare “in alcun modo la circolazione pedonale”.

Nel corso della seduta verrà presentato il bilancio di esercizio della CIIP spa in vista della assemblea dei Comuni soci del 28 giugno e proposta una variazione al bilancio di previsione 24-26, per l’iscrizione, tra le altre voci, di un contributo di € 45.000 concesso dalla Regione Marche per il potenziamento dei servizi digitali nel settore turistico.

All’ordine del giorno, c’è anche una modifica al Regolamento di contabilità, in adeguamento alle disposizioni in materia di approvazione del bilancio previste nel DM del 25 luglio 2023, che ha disciplinato in modo analitico l’iter di formazione del documento previsionale dell’ente locale.

La riunione nella Sala consiliare di Palazzo Ravenna avrà inizio alle ore 17, con la presentazione delle interrogazioni promosse dai gruppi consiliari.

In particolare: il consigliere Giuliano Vagnoni (gruppo Grottammare C’è) è l’autore dell’interrogazione ad oggetto “Contrasto del parassita Aleurocanthus Spiniferus (mosca bianca spinosa degli agrumi)”; sono del capogruppo Marco Sprecacè (Grottammare C’è) quella relativa alla “Manutenzione delle piante nella sottostazione Enel in via San Gabriele e aree confinanti (lato sud)” e quella sulla gestione e controllo del torrente Tesino “dopo lo sversamento dei liquami fuoriusciti dal depuratore di Santa Maria Goretti in comune di Offida”; in nome dello stesso gruppo consiliare, la consigliera Federica Concetti firma le interrogazioni su “Manutenzione dei giochi ludici all’interno delle pinete comunali “ e “Sincronizzazione del semaforo via Valtesino/via Crivelli”. Condivisa dai consiglieri capogruppo Raffaele Rossi (Fratelli d’Italia) e Marco Sprecacè (Grottammare c’è) è l’interrogazione dal titolo “Ulteriore messa in sicurezza dell’area antistante la sede scolastica provvisoria di via Firenze”.

I lavori potranno essere seguiti anche in diretta dal canale YouTube “Comune di Grottammare”.