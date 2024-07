Venerdì 12 luglio primo appuntamento a San Benedetto con la rassegna “Fiabe al Parco” In scena il grande classico "Pinocchio"

È dedicato a “Pinocchio” di Carlo Collodi il primo appuntamento della prima edizione della rassegna teatrale per ragazzi “Fiabe al Parco” a cura dei Comitati di quartiere Ragnola, Salaria, Ponte Rotto e San Filippo Neri con la direzione artistica di Marco Renzi di Proscenio Teatro sez. Ragazzi, che approda per l’estate 2024 a San Benedetto del Tronto.

Per festeggiare i 141 anni del personaggio più famoso del mondo fiabesco, la Compagnia Teatro Bertolt Brecht di Formia Brecht porterà in piazza della Libertà, il prossimo 12 luglio alle 21,15 in Via Madonna della Pietà, 119 (quartiere Ponte Rotto), un adattamento scritto da Pompeo Perrone, che promette di raccontare la fiaba di Pinocchio con le tecniche del teatro di strada. Saranno presenti maschere, pupazzi giganti, costumi, musiche zigane che conquisteranno il pubblico con la loro allegria, la loro forza seduttiva, il loro immaginario fantastico. Non mancheranno Mangiafuoco, il Gatto e la Volpe, la Fata, il Paese dei Balocchi e ovviamente la Balena, in un gioco arricchito dalle musiche e dalle maschere, vere protagoniste dello spettacolo.

L’iniziativa è promossa dai Comitati di Quartiere Ponte Rotto, Salaria, Ragnola, San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto in collaborazione con l’assessore ai servizi sociali del Comune di San Benedetto del Tronto Andrea Sanguigni con il triplice obiettivo di includere nella vita sociale minori, diversamente abili, aree periferiche della città.

“Piazza della Libertà si trasformerà in una girandola di colori, in un festoso carnevale musicale per il burattino più famoso del mondo – dichiara Emmanuel Spagnolini, presidente del comitato di quartiere Ponte Rotto – creando una nuova opportunità per riscoprire questo spazio sociale e culturale in modo differente, offrendo alle famiglie un modo alternativo di vivere questi luoghi. Cambiare d’abito e di costume si può, Pinocchio insegna il diritto al cambiamento: la possibilità di trasformare ciò che è destabilizzante in un motore di ricerca personale per riorganizzare positivamente la vita ed i luoghi di vita. La rassegna è teatro di strada, prototipo di progetto inclusivo, connotato da elementi artistici, turistici e culturali rivolto a bambini e a famiglie. Insieme con Gabriele Marcozzi (Comitato di Quartiere Salaria), Roberto Vesperini (Comitato di Quartiere San Filippo Neri), Michela Galieni (Comitato di Quartiere Ragnola) siamo felici di poter proporre questo progetto a cittadini, residenti dei quartieri e turisti che, unitamente alle altre iniziative culturali in programma, contribuiranno a rendere l’estate sambenedettese ricca di stimoli e divertimento per ogni età”.

