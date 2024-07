Conto alla rovescia a Grottammare per il Palio del Pattìno Si svolgerà domenica 14 luglio: presente per la prima volta un equipaggio interamente al femminile

Torna questo fine settimana il Palio del Pattìno-Memorial Maurizio Pignotti, la manifestazione che dal 1999 promuove lo sport e valorizza la memoria balneare della città varando in acqua gli ormai introvabili pattìni in legno.

Tra i 7 equipaggi composti da due vogatori non professionisti portacolori dei rioni partecipanti, per la prima volta il Palio di Grottammare registra il debutto di una coppia completamente al femminile: la veterana Alessia Biondi e l’esordiente Silvia David sono pronte a scrivere la storia per il rione Valtesino Centro.

Il Palio del Pattino nasce su iniziativa dell’Amministrazione Comunale per mantenere vivo, attraverso lo sport, il ricordo dei natanti di legno a remi tipici della costa adriatica. La manifestazione, infatti, si pone a metà tra una competizione sportiva non agonistica e un evento folkloristico. Dall’anno 2000, il Palio è intitolato a Maurizio Pignotti, rematore vincitore della prima edizione, scomparso prematuramente a pochi mesi dalla vittoria.

Altre novità caratterizzano la 24ma edizione: dall’esordio in gara di Helmi Nessibi per i remi del rione San Biagio al ritorno tra le onde della coppia Giordano Paoletti/Simone Pignotti per il rione Bore Tesino, che più di ogni altro ha dominato il podio nella storia del Palio (vedi Albo). In gara, stavolta, anche Croce Arabo e Artisti da svariati anni assenti ai nastri di partenza. Nuova anche l’organizzazione della manifestazione, che stavolta il Comune ha affidato alla Palestra Perfect.

Il programma prenderà il via sabato 13, alle ore 18.30 con la consegna dei pattini in piazza Kursaal, per le verifiche tecniche previste dal regolamento di gara, con la collaborazione dei circoli velici cittadini.

La competizione avrà luogo il giorno seguente, domenica 14, con partenza alle ore 17.15 circa dalla spiaggia Kursaal. Gli equipaggi si sfideranno su una lunghezza di circa 5 miglia marine nello specchio di mare compreso tra le concessioni 57 (Sylvia) e 35 (Savana). La vittoria andrà a chi per primo tornerà a terra e piazzerà il terzo remo di legno portacolori del rione alla base del podio, sulla spiaggia Kursaal. La premiazione avverrà intorno alle ore 18.30.

Ecco tutti i partecipanti:

Artisti: Giuseppe Sforza e Massimo Iobbi (colori giallo/viola)

Bore Tesino: Giordano Paoletti – Simone Pignotti (colori verde/giallo)

Casette: Alessio Raggioli – Fabio Natalini (colori bianco/giallo)

Croce Arabo: William Marconi – Simone Spinucci (colori verde/bianco)

San Biagio: Francesco Di Giacinto – Helmi Nessibi (colori bianco/giallo/blu)

San Martino: Giuseppe Imbrescia – Dante Rosati (colori bianco/rosso/giallo)

Valtesino Centro: Alessia Biondi – Silvia David (colori arancio/blu).

“Il ritorno del Palio nel giorno della festa del patrono è un segno del riconoscimento e dell’importanza di questo evento sportivo, il più longevo di Grottammare – ricorda il consigliere delegato allo Sport, Nicolino Giannetti -. Ho parlato con tutti i vogatori e sono pronti e motivati per questa sfida. La partecipazione di un equipaggio al femminile in questa edizione ha suscitato grande curiosità, ma testimonia anche la determinazione della storica partecipante Alessia Biondi, che ha raggiunto il suo primo obiettivo portando un’altra ragazza a gareggiare con lei. Lo staff organizzativo, oltre alla Palestra Perfect, include l’assessore Alessandra Biocca, Gabriele Luzi e la preziosa collaborazione dell’ufficio Sport”.

Il titolo del Palio del Pattino è attualmente detenuto dal rione Casette, vincitore dell’ultima edizione con l’equipaggio composto da Giuseppe Sforza e Fabio Matoffi (in 48’33”). Con il tempo di 46 minuti e 11 secondi, invece, è il rione Lame a mantenere il record di gara stabilito nel 2017.

ALBO d’ORO

1999 Stazione

2000 Artisti

2001 Artisti

2002 Bore Tesino

2003 Bore Tesino

2004 Lame

2005 Lame

2006 Bore Tesino

2007 Bore Tesino

2008 Bore Tesino

2009 Bore Tesino

2010 Bore Tesino

2011 Bore Tesino

2012 Bore Tesino

2013 Bore Tesino

2014 Croce Arabo

2015 Lame

2016 Lame

2017 Lame

2018 Lame

2019 San Biagio

2020/2021 non disputato causa Covid 19

2022 San Biagio

2023 Casette