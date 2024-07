“Cinema in giardino” a Grottammare, il programma completo di agosto Oltre 4mila gli spettatori registrati nel mese di luglio

Le serate al Cinema in giardino proseguono con il programma di agosto: tante le novità e i momenti di incontro. Dopo le stellate serate di luglio che hanno registrato più di 4000 spettatori godere della settima arte sul grande schermo del parco comunale di Grottammare, ecco il nuovo programma proposto dagli organizzatori grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale di Grottammare e Ass. alla Cultura.

Il Ministero della Cultura sostiene tutto il cinema italiano ed europeo tutta l’estate con l’ingresso speciale a 3,5 euro.

Sicuramente posto di rilievo per il film di punta dell’estate ‘Inside out 2’, campione di incassi senza precedenti per un film di animazione, capace di conquistare i giovanissimi come i più maturi, nonché i nonni appassionati di psicologia. Non mancheranno i film di azione come ‘Furiosa – A mad max saga’ e la prima visione di ‘Deadpool & Wolverine’, oppure l’amata commedia di Lorenzo Milani interpretata da Antonio Albanese e Virginia Raffaele ‘Un mondo a parte’ nella quale si celebra l’unicità dei borghi italiani e l’importanza di sostenerli.

Il programma però punta anche a dare delle anticipazioni cinematografiche dell’autunno con le sue 7 anteprime nazionali europee ed extra europee. Il maestro che promise il Mare (spagnolo) è la storia di un maestro durante il periodo franchista, mentre dall’Italia una gustosa commedia romantica sulle difficoltà di coppia in Finché notte non ci separi, tanta ironia del ‘sig. Imbriuttito’ per Ricomincio da taaac! E il grande ritorno di Marco Tullio Giordana con La vita Accanto. Dal Giappone l’ultimo film premiato a Cannes di di Kore’eda Hirokazu L’innocenza e dagli Stati Uniti il biopic sulla celebre imprenditrice dello champagne Barbe-Nicole Ponsardin Clicquot, occasione perfetta per parlare di imprenditoria femminile nelle Marche nel campo vinicolo con la dott.ssa Paola Cocci Grifoni.

Ma non finisce qui, in un anno che ha visto il grande ritorno di Wim Wenders, non potevamo che festeggiare per i 25 anni di uno dei film musicali più appassionati e travolgenti della cinematografia, e allora ecco il restauro di Buena Vista Social Club con festa a fine film per omaggiare Cuba con il moijto grazie alla collaborazione di Osteria Infinito di Grottammare.

Pronti ?

PROGRAMMA CINEMA IN GIARDINO AGOSTO 2024

Inizio spettacoli ore 21,30 (ad eccezione del 14/8 il cui spettacolo inizierà alle 20,30)

1°/8 giovedì WONKA di Paul King (USA 2023, 116’)

2/8 venerdì FURIOSA – A MAD MAX SAGA di George Miller (AUS 2024, 148’)

3/8 sabato UN COLPO DI FORTUNA – COUP DE CHANCE di Woody Allen (FR/GB 2023, 96′) 🎬

4/8 domenica INSIDE OUT 2 di Kelsey Mann (USA 2024, 100’)prima visione

5/8 lunedì UN MONDO A PARTE di Riccardo Milani (ITA 2024, 113’) 🎬

6/8 martedì POVERE CREATURE! di Yorgos Lanthimos (USA 2023, 141’)

7/8 mercoledì LA SALA PROFESSORI di Ilker Çatak (DE 2024,98′) 🎬

8/8 giovedì GARFIELD – UNA MISSIONE GUSTOSA di Mark Dindal (USA 2024, 101’)

9/8 sabato IL MAESTRO CHE PROMISE IL MARE(El Mestre Que Va Prometre El Mar) di Patricia Font (ES 2023,105’)anteprima

10/8 sabato FINCHÈ NOTTE NON CI SEPARI di Riccardo Antonaroli (ITA 2024, 87’) anteprima

11/8 domenica INSIDE OUT 2 di Kelsey Mann (USA 2024, 100’)prima visione

12/8 lunedì ANATOMIA DI UNA CADUTA di Justine Triet (FR 2023, 150′)🎬

13/8 martedì DEADPOOL & WOLVERINE di Shawn Levy (USA 2024, 127’) prima visione

14/8 ore 20,30 -mercoledì EMMA E IL GIAGUARO NERO di Gilles de Maistre (FR 2024, 100′) 🎬

15/8 agosto giovedì CHIUSO

16/8 venerdì UN MONDO A PARTE di Riccardo Milani (ITA 2024, 113’) 🎬

17/8 sabato RICOMINCIO DA TAAAC! di Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella, Davide Rossi (ITA 2024, 100’) anteprima 🎬

18/8 domenica INSIDE OUT 2 di Kelsey Mann (USA 2024, 100’) prima visione

19/8 lunedì L’INNOCENZA (Monster) di Kore’eda Hirokazu (JPN 2023, 126)anteprima

20/8 martedì DEADPOOL & WOLVERINE di Shawn Levy (USA 2024, 127’) prima visione

21/8 mercoledì LA VITA ACCANTO di Marco Tullio Giordana (ITA 2024, 110’) anteprima 🎬

22/8 giovedì INSIDE OUT 2 di Kelsey Mann (USA 2024, 100’)prima visione

23/8 venerdì MADAME CLICQUOT (Widow Clicquot) di Thomas Napper (USA 2023, 89’) anteprima –Emozioni fra Cinema e Bollicine Dott.ssa Paola Cocci Grifoni Enologo e Ambasciatrice WAI -Imprenditoria Femminile delle Marche in Europa – A seguire degustazione.

24/8 agosto sabato CHIUSO

25/8 domenica WONKA di Paul King (USA 2023, 116’)

26/8 lunedì PALAZZINA LAF di Michele Riondino (ITA 2023, 99’)🎬

27/8 martedì LA SINDROME DEGLI AMORI PASSATI di Ann Sirot, Raphaël Balboni (FR/BE 2023, 90’)anteprina 🎬

28/8 mercoledì BUENA VISTA SOCIAL CLUB di Wim Wenders (DE/USA 1999, 105’) 🎬 Al termine della proiezione degustazione di Mojito in collaborazione con Osteria Infinito

29/8 giovedì INSIDE OUT 2 di Kelsey Mann (USA 2024, 100’)prima visione

30/8 venerdì CATTIVERIE A DOMICILIO di Thea Sharrock (GB 2023, 100′) 🎬

31/8 sabato HOLY SHOES di Luigi Di Capua ( ITA 2023, 106’) 🎬-REGISTA IN SALA

📍PRESSO Giardino comunale – Via Marconi, 50 – Grottammare

Ore 21,30

🎟5,5 interi , 4,5 ridotti

🎟🎟 3,5 i film italiani ed europei – Cinema Revolution🎬

🎟🎟🎟7,00interi e 5,50 ridotti le prime visioni