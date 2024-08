Vegetazione in fiamme a Colli del Tronto, sul posto i Vigili del Fuoco In azione anche l'elicottero della Regione Marche

Vigili del Fuoco al lavoro nel territorio di Colli del Tronto, dove un incendio di vaste proporzioni ha interessato la vegetazione posta a ridosso del fiume Tronto.

Le fiamme, che hanno avuto origine per cause non ancora accertate, hanno coinvolto circa 8 ettari di terreno. Presenti sul posto gli equipaggi provenienti dai comandi di Ascoli Piceno e Teramo, la squadra boschiva del distaccamento di San Benedetto del Tronto e l’elicottero antincendio della Regione Marche, che ha effettuato vari lanci sull’area.

Il fumo prodotto dal rogo ha comportato disagi alla circolazione al vicino raccordo autostradale “Ascoli-Mare”. Su lato abruzzese del fiume Tronto, vista la presenza di uno stabilimento industriale, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Nereto.