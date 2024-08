Tir in panne in una galleria dell’A-14 a Cupra Marittima: oltre dieci chilometri di coda Pesanti disagi alla viabilità in direzione nord

Disagi lungo l’A-14 nel pomeriggio di lunedì 19 agosto: a provocarli, nel tratto compreso tra San Benedetto del Tronto e Pedaso, è stata l’avaria che ha interessato un mezzo pesante.

Il veicolo si è fermato intorno alle 16.30 mentre stava procedendo in direzione nord all’interno della galleria “San Basso”, all’altezza di Cupra Marittima, in un tratto nel quale il traffico procedeva già incanalato su una sola corsia.

Almeno dieci i chilometri di coda provocati dal camion in panne, che è stato rimosso poco dopo le 17.00. Sul posto Vigili del Fuoco, agenti della Polizia Stradale e personale di Autostrade per l’Italia: per chi viaggia in direzione di Ancona il consiglio è quello di uscire al casello di San Benedetto del Tronto, per poi rientrare a Pedaso.