Domenica 8 settembre festa per il 45° anniversario dell’Avis di Cupra Marittima Le iniziative in programma avranno inizio alle ore 9.00

75 Letture Associazioni

L’AVIS di Cupra Marittima si appresta a celebrare un importante traguardo: il 45° anniversario della sua fondazione. Per commemorare questo evento significativo, domenica 8 settembre, nella sala consiliare del Comune di Cupra Marittima, si terrà una cerimonia speciale che avrà inizio alle ore 9:00.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali della presidente dell’AVIS, Amadio Lara, che renderà omaggio all’inestimabile impegno dei presidenti che si sono succeduti negli anni. Il loro lavoro ha permesso all’AVIS di crescere e consolidarsi come punto di riferimento nella comunità per la donazione del sangue e la promozione di valori di solidarietà. In questa occasione, la famiglia Ciccarelli sarà presente per ricordare il legame profondo che unisce il loro nome all’AVIS di Cupra Marittima, poiché il centro raccolta del distretto sanitario porta il nome di “Emilia Ciccarelli”, un simbolo di dedizione e altruismo. La presidente Amadio Lara ricorderà i molteplici eventi svolti in questi ultimi anni, la crescita di nuovi iscritti e l’apertura del nuovo sportello Avis nel Comune di Massignano .La parola passerà ai sindaci di Cupra Marittima e Massignano, Piersimoni e Romani, che sottolineeranno l’importanza della collaborazione tra le istituzioni locali e le associazioni di volontariato come l’AVIS. Il loro supporto è stato fondamentale per la realizzazione di numerose iniziative volte a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della donazione di sangue.

Un altro momento di grande rilevanza sarà la presenza di Elvezio Picchi, presidente regionale dell’ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo). La sua presenza evidenzia l’importanza della donazione di midollo osseo, un atto di generosità che può salvare vite. Il suo intervento sarà un’occasione per sensibilizzare ulteriormente la comunità sull’importanza di ampliare il numero di donatori. Parteciperanno inoltre alla cerimonia il Presidente Avis regionale Daniele Ragnetti e il consigliere Nazionale Massimo Lauri con tutte le consorelle dell’Avis della Regione Marche. Successivamente, avrà luogo la consegna delle benemerenze ai donatori di sangue, un riconoscimento per coloro che, con il loro gesto, hanno dimostrato un impegno costante verso il prossimo e hanno contribuito a salvare numerose vite.

La giornata proseguirà con una cerimonia religiosa presso la chiesa di San Basso, alle ore 11:00, dove si terrà una messa in onore dei donatori e di tutti coloro che, con il loro lavoro e la loro dedizione, hanno reso possibile il successo dell’AVIS nel corso di questi 45 anni.

Al termine della funzione religiosa, i partecipanti potranno visitare il Parco Archeologico di Cupra Marittima, una preziosa occasione per scoprire le bellezze storiche e culturali del territorio. La giornata si concluderà con un pranzo conviviale presso Casa Alexis, un momento di condivisione e celebrazione che riunirà tutti i presenti, creando un senso di comunità e appartenenza.

La cerimonia del 45° anniversario dell’AVIS di Cupra Marittima si preannuncia dunque come un evento ricco di emozioni, un’occasione per riflettere sull’importanza del volontariato e per rendere omaggio a chi, con generosità e impegno, ha contribuito a fare la differenza. Tutti sono invitati a partecipare per celebrare insieme questo importante traguardo.