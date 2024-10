Monteprandone, aperte le iscrizioni online per il Doposcuola L'assessore Daniela Morelli: "È un servizio gratuito pensato e molto apprezzato dalle famiglie"

105 Letture Cronaca

E’ possibile iscriversi al servizio di Doposcuola rivolto ai bambini frequentati gli ultimi tre anni della scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Monteprandone.

Si tratta di un servizio socio-educativo ad integrazione dell’attività didattica che prevede varia attività di tipo didattico e ludico.

Il doposcuola è gratuito e si svolgerà in orario pomeridiano presso il plesso scolastico della scuola primaria “Carlo Alberto dalla Chiesa” a Centobuchi, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18. Il trasporto è a carico delle famiglie.

La domanda deve essere presentata esclusivamente online, pena l’inammissibilità, collegandosi al seguente link http://www.planetschool.it/psmonteprandone e seguendo le istruzioni pubblicate nella Guida per l’utente reperibile a questo link www.comune.monteprandone.ap.it/politiche-educative/doposcuola-gratuito-le-iscrizioni-si-fanno-online/.

In base al numero di domande pervenute, il Comune si riserva di organizzare gruppi di studenti con frequenze limitate solo ad alcuni giorni settimanali. Le iscrizioni sono accolte in ordine cronologico di presentazione. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere agli uffici servizi sociali della Delegazione di Centobuchi 0735710835 oppure di Monteprandone 0735710941.

“Inizialmente finanziato dal Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate per il quale il Comune di Monteprandone ha ottenuto un contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – spiega l’assessore all’istruzione Daniela Morelli – il doposcuola è un servizio gratuito pensato e molto apprezzato dalle numerose famiglie che, per lavoro o per esigenze personali, decidono di affidare i propri figli a personale qualificato con una solida esperienza nelle attività educative e ludico-ricreative. Negli anni, proprio questo apprezzamento ci ha convinti a proseguire e potenziare il servizio, finanziandolo con risorse del bilancio comunale e mantenendolo sempre gratuito”.