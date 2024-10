Tutto pronto per l’avvio della 17° edizione di Ascolinscena Primo appuntamento sabato 26 ottobre al PalaFolli con lo spettacolo "Non mi dire te l'ho detto"

Sabato 26 ottobre 2024 alle ore 21:00 presso il Teatro PalaFolli di Ascoli Piceno andrà in scena il primo spettacolo della Rassegna Ascolinscena 2024-2025 che giunge alla sua diciassettesima edizione.

Sul palco ascolano salirà la Compagnia del Pierrot da Giugliano, Napoli, con lo spettacolo “Non mi dire te l’ho detto” scritto e diretto da Paolo Caiazzo, attore e cabarettista nonché volto noto di Made In Sud.

Lo spettacolo “Non mi dire te l’ho detto” è stato premiato in molti Festival italiani, da Fasano ad Ischia, a Castelfranco di Sotto, oltre ad aver ricevuto la Bombetta d’oro di Altamura. Con oltre 120 repliche è senza dubbio uno dei grandi successi della Compagnia del Pierrot e sarà il primo spettacolo in concorso nella Rassegna Ascolinscena.

La storia racconta di Guglielmo, medico affermato e dongiovanni impenitente, che per aiutare il suo amico Vincenzo un po’ imbranato con le donne, gli cede la sua casa per un appuntamento galante, mentendo alla moglie Raffaella e costringendola a lasciare libero l’appartamento. È l’inizio di una storia in cui tutto congiura contro Vincenzo, con equivoci, tradimenti falliti, amanti vere e presunte, poliziotti depressi e preti intriganti, amicizie che rischiano di finire male, ma tutto è vissuto in una cornice esilarante di comicità.

Che i Social Network siano diventati uno strumento “delicato” è risaputo, così come che la tecnologia e i sentimenti non sempre vadano d’accordo. Stavolta, però, ad andarci di mezzo sono un matrimonio d’interesse ed il rapporto tra due amici dal carattere diametralmente opposto: il primo è un serio dottore che ama divertirsi avventurandosi in storie extra-coniugali; l’altro è un programmatore informatico, dal carattere introverso, che con le donne è pressappoco incapace e preferisce, quindi, tuffarsi nel mondo degli incontri in “rete” col nickname dell’ “Uomo Ragno”.

Sul palco gli attori Paola Maddalena, Luciano Cimmino, Gianni Romano, Ermete Ercolano, Nino Cacace, Roberta Raguzzino, Carla Menichini. Le scene sono di Massimo Malavolta e i costumi del Laboratorio Pennacchio. La regia è dello stesso autore del testo, Paolo Caiazzo.

Ascolinscena è organizzata da Castoretto Libero, DonAttori, Li Freciute e la Compagnia dei Folli ed ogni anno offre un cartellone di otto appuntamenti con la commedia e il divertimento.

A termine dello spettacolo, attori e pubblico potranno incontrarsi presso il Bar del PalaFolli per una degustazione di Vino e stuzzichini offerti dal Supermercato Tigre di Villa Pigna.

L’appuntamento è per sabato 26 ottobre alle ore 21:00.

E’ ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento ed acquistare i biglietti.

Info www.palafolli.it – 0736 35 22 11 (orario biglietteria PalaFolli – dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00).