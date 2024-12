Prende il via la rassegna “San Benedetto del Tronto in Danza” Da giovedì 19 dicembre

Due appuntamenti di danza danno il via a San Benedetto del Tronto in Danza, iniziativa voluta dall’assessorato alla Cultura del Comune e realizzata con AMAT con il contributo di Ministero della Cultura e Regione Marche, che arricchisce di un focus sull’arte coreutica il cartellone di appuntamenti in città.

La proposta dedicata alla danza – che negli ultimi anni ha espresso a San Benedetto artisti apprezzati in tutta Europa – intende inoltre valorizzare anche luoghi caratteristici cittadini, come le sezioni Civiltà Marinara delle Marche e il Museo Ittico “Capriotti” dell’affascinante Museo del Mare.

«La danza – dichiara l’Assessore alla Cultura Lia Sebastiani per presentare l’iniziativa – torna protagonista della scena culturale di San Benedetto del Tronto con una nuova rassegna realizzata in collaborazione con AMAT e animata dallo spirito che contraddistingue l’Amministrazione comunale di rompere gli schemi e portare gli spettacoli all’interno di cornici diverse, talvolta del tutto nuove. Nell’ottica di mantenere viva e dinamica l’offerta culturale della nostra città, la danza torna ad appropriarsi del suo posto tra le arti maggiori, con una serie di appuntamenti che, in questa prima edizione, avranno l’illustre cornice degli spazi del Museo del Mare e del Teatro Concordia».

«È con vera gioia che abbiamo accolto l’invito dell’assessore Sebastiani ad allargare ulteriormente la proposta teatrale per la città di San Benedetto e il suo territorio, proponendo il primo progetto dedicato alla danza – affermano Piero Celani e Gilberto Santini, Presidente e Direttore dell’AMAT –. La nostra natura di Circuito Multidisciplinare trova così un’altra preziosa occasione di mettersi all’opera, sicuri che questa ricchezza contagerà anche gli spettatori, chiamati a sperimentare quanto l’arte del corpo in movimento possa regalare emozioni uniche».

Due gli appuntamenti per questa prima edizione di San Benedetto del Tronto in Danza. Il primo giovedì 19 e venerdì 20 dicembre, al Museo del Mare, è Soffio schizzo coreografico di Cecilia Ventriglia interpretato con la danzatrice Silvia Valenti e la cura di Maria Rita Salvi. Una visita danzante al Museo del Mare con gli “schizzi” coreografici della danzatrice-performer-autrice ascolana Cecilia Ventriglia – teacher certificata del progetto Dance Well e con un curriculum che va da Sosta Palmizi di Raffaella Giordano e Giorgio Rossi, al gruppo ceco di teatro fisico Farm In The Cave fino al Marina Abramovich Institute di New York – per piccoli gruppi di spettatori. Due giorni con due repliche al giorno, il pomeriggio alle 19 e la sera alle 20.45, per scoprire (o riscoprire) attraverso la danza e quel che è nel Museo le radici della città e, forse, anche le proprie, nel mare. Perché, ci ricorda l’artista, “ciò che fluisce non crea ma chiama”.

Il secondo appuntamento è giovedì 23 gennaio (ore 20.45) al Teatro Concordia. In scena Vivaldiana di Spellbound Contemporary Ballet, creazione per nove danzatori (Maria Cossu, Martina Staltari, Lorenzo Beneventano, Roberto Pontieri, Anita Bonavida, Giuliana Mele, Filippo Arlenghi, Alessandro Piergentili, Miriam Raffone) con le coreografie di Mauro Astolfi assistito da Alessandra Chirulli sulle musiche di musiche di Antonio Vivaldi, il disegno luci & set concept di Marco Policastro i costumi di Mélanie Planchard.

Al centro l’idea di rileggere l’universo di Antonio Vivaldi integrandolo con alcune caratteristiche della sua personalità ribelle e fuori dagli schemi. Da questa suggestione Mauro Astolfi ha tradotto in movimento alcune creazioni raccontando il talento del ‘prete rosso’ e rielaborandone le architetture musicali per restituirgli carattere di unicità. Lo spettacolo ha aperto nel 2019 la stagione del Grand Theater de Luxemburg che lo ha commissionato e coprodotto.

Biglietti: per “Soffio” (19 e 20 dicembre Museo del Mare, posti limitati a 20 spettatori a recita, ingresso 5 euro) sono in vendita alla biglietteria del Concordia dal 15 al 18 dicembre (orario 17.30-19.30) e al Museo del Mare nei giorni di spettacolo dalle 18; quelli per “Vivaldiana” (23 gennaio, Teatro Concordia, ingresso12 euro con ridotto a 10 euro riservato ad allievi e insegnanti delle scuole di danza e abbonati stagione di prosa) alla biglietteria del Concordia nei due giorni precedenti lo spettacolo (orario 17.30-19.30) e il giorno di spettacolo dalle 17.30. Per entrambi vendita anche nelle biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket e online su vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio).

Informazioni Biglietteria del Teatro Concordia (tel. 0735/588246, solo negli orari di apertura), Ufficio Cultura del Comune di San Benedetto, tel. 0735/794587, comunesbt.it; AMAT Ancona, tel. 071/2072439, amatmarche.net.

Inizio “Soffio” (19 e 20 dicembre) ore 19 e ore 20.45; “Vivaldiana” (23 gennaio) ore 20.45.