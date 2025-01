In manette due uomini per un tentato furto avvenuto a Monsampolo del Tronto Un terzo componente della banda era già finito in carcere in seguito all'accaduto

Le indagini dei Carabinieri del comando provinciale di Ascoli Piceno sono valse a rintracciare e trarre in arresto due uomini, ritenuti coinvolti in un tentativo di rapina avvenuto l’11 dicembre scorso a Monsampolo del Tronto.

In quell’occasione, tre soggetti avevano cercato di introdursi in un’abitazione per commettere un furto. Il padrone di casa, tuttavia, li aveva colti in flagrante, venendo colpito al torace con un cacciavite: i malviventi si erano quindi dati immediatamente alla fuga.

Uno dei tre era stato rintracciato poco dopo il fatto a Mosciano Sant’Angelo, in provincia di Teramo, venendo arrestato e trasferito in carcere. Nella mattinata di mercoledì 22 gennaio, i militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Ascoli Piceno: scattate dunque le manette per due uomini di 26 e 55 anni, residenti entrambi a Giulianova, per i quali sono stati disposti gli arresti domiciliari. L’accusa mossa ai tre malviventi è di tentata rapina impropria aggravata.