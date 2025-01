Erogati oltre 100mila euro a Grottammare per sostenere il diritto alla casa L'assessore Pomili: "L'emergenza abitativa è una problematica che colpisce in modo crescente molte famiglie"

Sono risultate 180 le famiglie beneficiarie del contributo per l’affitto: la procedura si è conclusa in questi giorni con l’erogazione di 101.608,60 €. Sette le domande escluse per superamento del valore Isee o per attestazioni mancanti. Lo stanziamento deciso dall’Amministrazione comunale a fine 2024 è stato sostenuto interamente con fondi comunali.

“Un intervento che dimostra l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso un tema cruciale come l’emergenza abitativa, sempre più presente nel territorio nazionale e, purtroppo, anche nella comunità locale – dichiara l’assessore all’Inclusione sociale, Monica Pomili, nel corso di un bilancio sulle politiche intraprese e sulle prospettive future, tra le quali l’imminente apertura di un bando per l’assegnazione di abitazioni a canone sovvenzionato e progetti di rigenerazione urbana.

Il 2024 è stato un anno significativo per l’edilizia pubblica: grazie alla collaborazione tra Comune e ERAP-Ente regionale per l’abitazione pubblica, sono state assegnate 5 abitazioni di edilizia “sovvenzionata” (con canone locativo rapportato all’Isee) e 3 di edilizia “agevolata” (con canone locativo calmierato).

“L’emergenza abitativa – prosegue l’amministratrice – è una problematica che colpisce in modo crescente molte famiglie, soprattutto quelle in condizioni di fragilità economica e sociale. La nostra Amministrazione è impegnata nel trovare soluzioni concrete per garantire il diritto alla casa”.

Grottammare, comune ad alta densità abitativa, dispone attualmente di 83 alloggi di proprietà dell’ERAP, tra cui 12 di edilizia agevolata e 10 alloggi “parcheggio” di proprietà comunale. A questi si aggiungono 5 nuovi alloggi in via di ultimazione in via Licini, un intervento atteso da oltre un decennio e reso possibile grazie a un investimento di 150.000 € previsto per il 2025.

Inoltre, è in corso l’iter di approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di 9 alloggi di edilizia residenziale pubblica all’interno dell’edificio comunale “Palazzo Ottaviani” nel centro storico, di cui tre destinati all’“Housing first”. La misura è inclusa nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Si tratta di interventi che rispondono al fabbisogno abitativo della comunità, promuovendo al contempo sostenibilità ambientale e recupero di beni pubblici.

Per quanto riguarda il futuro, oltre a un bando per l’assegnazione di case popolari di edilizia sovvenzionata, previsto in primavera, l’Amministrazione sta lavorando per acquisire due immobili, l’ex casa ANAS e l’ ex caserma GdF, da destinare a usi collettivi o abitativi.

“Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti finora – conclude Pomili -, ma siamo consapevoli che resta ancora molto da fare. Il nostro obiettivo è ampliare ulteriormente l’offerta abitativa per le famiglie in difficoltà, attraverso la gestione oculata delle risorse e il dialogo costante con gli enti sovracomunali, per dare risposte concrete alle famiglie più fragili”.