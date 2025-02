Monteprandone, al via i lavori per realizzare il nuovo asilo nido comunale Sorgerà in zona Rustichelli e potrà ospitare fino a 36 bambini

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo Asilo Nido Comunale in zona Rustichelli. Il progetto, finanziato attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con un investimento di 864.000 euro, garantirà l’ampliamento dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia nel nostro territorio.

Oggi, il sindaco di Monteprandone Sergio Loggi insieme al vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Christian Ficcadenti, ha effettuato un sopralluogo con i tecnici per monitorare l’avvio del cantiere e confermare la partenza ufficiale dei lavori. Con la nuova struttura, saranno aggiunti ulteriori 36 posti per l’infanzia, a cui si sommano i 100 già disponibili nell’asilo nido di Contrada San Donato a Centobuchi.

Questo intervento, appaltato alla ditta “Edil Domus Srl”, che si occuperà della realizzazione dell’opera, rappresenta un ulteriore passo verso il potenziamento dei servizi educativi, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze delle famiglie e garantire spazi moderni e sicuri per la crescita dei più piccoli.

Il nuovo asilo nido, progettato con tecnologie all’avanguardia, sarà costruito con materiali sostenibili e ad alta efficienza energetica. La struttura sarà dotata di impianti tecnologici innovativi, tra cui sistemi di ventilazione meccanica controllata per garantire un costante ricambio dell’aria, impianti fotovoltaici per il miglior utilizzo delle energie rinnovabili e un sistema di illuminazione a LED ad alta efficienza, che contribuirà a ridurre i consumi energetici. Inoltre, l’edificio sarà isolato termicamente per garantire una climatizzazione ottimale in tutte le stagioni, migliorando il comfort interno e riducendo l’impatto ambientale.

L’asilo sarà costruito in un’area immersa nel verde, che permetterà ai bambini di vivere ogni giorno in un ambiente naturale e sereno. La struttura non sarà solo funzionale e sicura, ma anche innovativa e pensata per offrire un ambiente ideale dove i bambini possano crescere e imparare in totale sicurezza.

“L’avvio di questo progetto è un’importante opportunità per la nostra comunità. Grazie ai fondi PNRR, Monteprandone continua a investire nel futuro, con un focus particolare sulla crescita e sull’educazione dei nostri bambini”, ha dichiarato il sindaco Sergio Loggi. “Questa nuova struttura è un segno tangibile dell’impegno dell’Amministrazione comunale e di tutti gli uffici coinvolti, che lavorano senza sosta per rendere Monteprandone sempre più accogliente, innovativa e attenta ai bisogni delle famiglie”.

Il progetto dell’asilo nido è solo uno dei tanti interventi che il Comune di Monteprandone sta portando avanti per migliorare la qualità della vita e dei servizi nel territorio, contribuendo a rendere il paese un luogo sempre più vivibile per tutti.