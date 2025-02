Il presidente provinciale Loggi risponde alle critiche sul ponte sul Fosso dei Galli "Pignotti farebbe bene invece ad informarsi meglio su tematiche, normative, fatti e circostanze"

136 Letture Politica

Il Segretario di Forza Italia Valerio Pignotti non perde mai occasione per attaccare a sproposito l’Amministrazione Provinciale e il sottoscritto, chiamato stavolta in causa, anche come sindaco del Comune di Monteprandone.

Probabilmente, non rivestendo incarichi amministrativi che lo impegnano a conoscere direttamente le problematiche territoriali e gestionali della comunità picena, cerca visibilità politica con polemiche strumentali e a buon mercato. Farebbe bene invece ad informarsi meglio su tematiche, normative, fatti e circostanze prima di esternare, risparmiandosi così interventi privi di fondamento e costruiti con l’obiettivo “acchiappalike” sui social.

Ciò premesso vorrei evidenziare che con la legge nazionale n. 56/2014, la cosiddetta “Legge Delrio” che ha ridisegnato le funzioni istituzionali dell’Ente Provincia, la competenza in materia di Genio Civile e difesa e tutela del suolo sono passate alla Regione Marche. Pertanto, le opere di ripristino del ponte di attraversamento di Fosso dei Galli lungo la “Ciclovia del Tronto” ricadono nella responsabilità del Genio Civile Marche Sud della Regione Marche. Non sono quindi di pertinenza dell’Amministrazione Provinciale che non ha più titolarità d’intervento. Nel caso specifico è la stessa Regione Marche che, rispondendo ad una interrogazione consiliare, rappresenta che dal punto di vista giuridico “l’attraversamento danneggiato insiste lungo una pista su argine demaniale dedicata alla sorveglianza idraulica”. Faccio un esempio: è come se per quelle strade provinciali, passate sotto la gestione dell’Anas, la loro manutenzione straordinaria dovesse ancora ricadere sulla Provincia e non a carico dell’Anas, diventato nel frattempo ente gestore.

Vorrei anche far osservare al Segretario Pignotti che le opere per la realizzazione dell’attraversamento insistente sull’argine del fiume Tronto nel tratto Fosso dei Galli sono state realizzate nel lontano 2011 quando l’Ente Provincia era amministrato da un presidente iscritto al suo stesso partito e da una Giunta a maggioranza centrodestra. Quindi certi quesiti dovrebbe porli agli amministratori di allora. Illustrati i fatti gli rammento altresì che il Comune di Monteprandone si è sempre occupato puntualmente della manutenzione ordinaria dell’infrastruttura e lo invito inoltre a farsi un giro nel territorio comunale dove potrà constatare di persona le numerose opere e le progettualità messe in campo dall’Amministrazione Comunale anche per quanto riguarda le piste ciclabili.

Questi sono i fatti, il resto sono solo attacchi strumentali. Molto più utilmente quindi come esponente politico della coalizione che governa la Regione potrebbe sollecitare la stessa ad intervenire attraverso il servizio Genio Civile per risolvere l’annosa questione.

Il Presidente della Provincia

Sergio Loggi