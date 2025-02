Acquasanta Terme, presentato il progetto relativo a una nuova cava di travertino Sarà realizzata in località Cagnano

105 Letture Cronaca

PACIFICI, azienda leader nell’estrazione e lavorazione del Travertino Romano dal 1938, annuncia l’avvio di un nuovo sito estrattivo ad Acquasanta Terme, in località Cagnano. Questo progetto rappresenta un’importante espansione per l’azienda e un’opportunità di crescita per il territorio, consolidando il ruolo di PACIFICI nel panorama internazionale del settore lapideo.

Le storiche cave di Tivoli e Guidonia di PACIFICI hanno fornito materiali per progetti di architetti di fama mondiale come Alberto Campo Baeza, David Chipperfield, Norman Foster, Rem Koolhaas, Fumihiko Maki e Renzo Piano. La nuova cava di Acquasanta Terme si inserisce all’interno del Piano Attività Estrattive della Provincia di Ascoli Piceno e della Regione Marche, dimostrando la volontà dell’azienda di investire in una crescita sostenibile, valorizzando la pietra locale con soluzioni innovative e a basso impatto ambientale.

“L’apertura della cava di Acquasanta Terme è un passo fondamentale per il nostro futuro – afferma Marco Pacifici, responsabile vendite e progetti – e il nostro obiettivo è coniugare tradizione e innovazione, garantendo qualità e sostenibilità. Questo sito ci permetterà di offrire nuove soluzioni per l’architettura e il design, rafforzando la presenza del Travertino Piceno sui mercati internazionali”.

L’area identificata per la nuova cava è stata studiata a fondo al fine di evitare qualsiasi tipo di criticità ambientale e il progetto autorizzato ha passato il vaglio di tutti gli uffici competenti del Comune, della Provincia e della Regione. L’azienda si impegna a garantire un’interferenza minima sull’ecosistema locale, adottando un sistema di escavazione a fossa che permette di ridurre l’impatto visivo e acustico. L’attività estrattiva sarà condotta nel rispetto delle normative vigenti e con l’adozione di soluzioni innovative che riducono al minimo le emissioni e il consumo di risorse naturali. L’utilizzo di materiali biodegradabili, la gestione etica dei rifiuti e l’attenzione all’intero ciclo di vita della cava sono solo alcuni degli aspetti su cui PACIFICI fonda la propria filosofia aziendale.

“Per chi, come noi, ha sempre seguito la strada della massima qualità in ogni aspetto della propria impresa, la sostenibilità è una meta naturale” sottolinea Francesco Dandini de Sylva, responsabile del settore estrattivo. “Non c’è vera eccellenza – prosegue – se si trascurano l’impatto ambientale e le implicazioni sociali di ogni scelta aziendale. Crediamo in un futuro sostenibile e pianifichiamo con etica e lungimiranza tutte le fasi di vita delle nostre cave. Chiaramente tutto questo ha un costo economico. Un costo che sosteniamo convinti di investire nel nostro futuro.”

L’apertura della cava porterà benefici economici e occupazionali, stimolando l’indotto locale e generando nuove opportunità di lavoro. PACIFICI collaborerà attivamente con la Pro Loco e con il futuro Museo del Travertino di Acquasanta Terme per promuovere il valore storico e culturale della pietra locale, contribuendo allo sviluppo del turismo e delle attività culturali legate al settore lapideo.

L’impegno culturale di PACIFICI è testimoniato dalle numerose collaborazioni con istituti accademici internazionali, tra cui la Yale School of Architecture, l’Architectural Association School of Architecture e il Master in Environmental Humanities dell’Università Roma Tre, favorendo la ricerca e la sperimentazione nel campo dell’architettura sostenibile.

“Essere ambasciatori del Travertino italiano nel mondo è una responsabilità che abbracciamo con passione;” – conclude Alessandro Dandini de Sylva, responsabile delle relazioni esterne – continueremo a investire in innovazione e cultura, contribuendo alla diffusione del travertino Romano e Piceno nel panorama architettonico globale e alla crescita individuale e collettiva dei nostri dipendenti e del territorio in cui operiamo.”

PACIFICI guarda al futuro con la stessa determinazione e passione che ha guidato tre generazioni di imprenditori. L’apertura della cava di Travertino Piceno ad Acquasanta Terme è solo l’inizio di un percorso che intende unire tradizione e innovazione, eccellenza e sostenibilità, per il bene del territorio e delle comunità che lo abitano.