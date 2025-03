Tutto pronto per il Carnevale a Centobuchi di Monteprandone Si svolgerà domenica 2 e martedì 4 marzo

L’associazione Carnevale e quant’altro, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Monteprandone, organizza il Carnevale 2025: due giorni di festa in piazza dell’Unità a Centobuchi. Due pomeriggi spumeggianti quelli di domenica 2 e martedì 4 marzo, con animazione, baby dance, truccabimbi, balloon art, lego maxi, gonfiabili interattivi, laboratori creativi e maxi giochi in legno a cura della cooperativa sociale “I Cirenei”.

Domenica 2 ci sarà un momento dedicato alla dolcezza organizzato in collaborazione con la Pasticceria Cruciani di Centobuchi. Gli aspiranti pasticceri o “pasticcioni”, possono iscriversi al “Pastry Show” per realizzare in piazza insieme il dolce misterioso. Per informazioni: pagina facebook “Associazione Carnevale e quant’altro”. In tutti e due i giorni l’associazione “C’era una volta” presenta “Facce da schiaffi”, una piccola rappresentazione teatrale, mentre nella giornata di domenica, dopo la rappresentazione seguirà l’animazione della scuola di ballo “Salsa Coquì”

Martedì 4 marzo all’imbrunire accenderemo come d’abitudine le lanterne per salutare il Carnevale. Entrambi i pomeriggi, con inizio alle ore 15, saranno presentati da Antonella Ciocca della Chronos Animazione.

“Continuiamo sulla scia del successo dello scorso anno e siamo ancora più motivati a dedicare il nostro Carnevale ai bambini – spiega Sabrina Bamonti, presidente dell’associazione Carnevale e quant’altro. Quest’anno speriamo di vedere ancora più persone in piazza, alle quali vogliamo offrire momenti di allegria, aggregazione e sano divertimento, senza dimenticare di trasmettere alle nuove generazioni le tradizioni di Carnevale, anche quelle culinarie. Per questo, trasformeremo piazza dell’Unità in un villaggio ludico dove i più piccoli potranno giocare, ballare, ridere e gustare i tradizionali dolci tipici di questa festività. A tutti i partecipanti verranno distribuiti gratuitamente coriandoli e non mancherà un assaggio dei dolci tipici che rendono il Carnevale ancora più speciale.”

Il sindaco di Monteprandone, invece, ha aggiunto: “Come ogni anno, l’Associazione Carnevale e quant’altro è una garanzia di divertimento per tutti! Mi auguro che anche quest’edizione possa essere un grande successo, capace di battere quello dello scorso anno. Spero di vedere tantissime persone in piazza, pronte a vivere momenti di allegria e spensieratezza.”