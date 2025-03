Monteprandone partecipa all’edizione 2025 di Tipicità Festival L'evento è in programma a Fermo dal 7 al 9 marzo

Il Comune di Monteprandone sarà presente al Tipicità Festival 2025, che si terrà dal 7 al 9 marzo al Fermo Forum. Questo evento, che celebra l’autenticità e l’innovazione delle tradizioni gastronomiche e culturali italiane, rappresenta un’occasione per il nostro territorio di farsi conoscere e apprezzare da un pubblico sempre più ampio. Monteprandone, infatti, parteciperà allo stand de “I Borghi più belli d’Italia”, con due aziende: l’Olivastro, azienda produttrice di olio biologico dal 2003, simbolo del legame tra tradizione e innovazione e L’Agriturismo Il Sapore della Luna che esporrà la sua cantina di vini, un altro esempio di qualità e passione per la viticoltura locale. Le aziende esporranno sabato 8 marzo dalle 10:00 alle 18:00.

Altro appuntamento che vedrà il Comune di Monteprandone protagonista sarà lo showcooking “La cucina dello spirito” con Ermetina Mira, storica albergatrice e ristoratrice, nonché grande interprete della tradizione gastronomica locale. Ermetina, da sempre legata al nostro territorio, trova nella figura di San Giacomo della Marca un emblema identitario che unisce storia, spiritualità e cultura enogastronomica. Da anni, Ermetina collabora con il Comune di Monteprandone per la Festa di San Giacomo della Marca, dove utilizza le ricette e i segreti della mensa monastica come strumento di valorizzazione del nostro patrimonio culinario.

Il suo showcooking, che si terrà venerdì 7 marzo alle ore 15:00, offrirà ai partecipanti un’immersione nei sapori antichi e autentici della cucina tradizionale. Le ricette che Ermetina presenterà saranno un viaggio tra i Sapori del Passato e la Cultura del Territorio come la Caponata, la Torta al pesto, che non sono solo cibi, ma vere e proprie storie che evocano il passato, la spiritualità e la cultura monastica del nostro territorio.

Un’esperienza gastronomica che nel corso dell’anno anima Monteprandone con convegni, tavole rotonde, visite guidate, degustazioni e cene rievocative nei chiostri. La riscoperta del patrimonio enogastronomico antico è il filo conduttore di eventi tematici che rendono il nostro territorio un centro pulsante di cultura, storia e gusto.

La partecipazione al Tipicità Festival 2025 rappresenta per Monteprandone un’opportunità unica per raccontare la sua storia, le sue tradizioni e la sua ricchezza culturale attraverso la gastronomia e l’ospitalità. Il Comune di Monteprandone conferma il suo impegno nella valorizzazione delle tradizioni locali e nella promozione di un patrimonio che si rinnova nel tempo, sempre capace di affascinare e stupire.

Il Sindaco di Monteprandone, Sergio Loggi, ha sottolineato: “La partecipazione al Tipicità Festival è un’opportunità straordinaria per raccontare il nostro territorio e le sue eccellenze. Monteprandone è una terra ricca di tradizioni, ma al tempo stesso capace di guardare al futuro con innovazione. Essere presenti a Tipicità significa fare rete, crescere e farsi conoscere in un contesto nazionale e non solo.”

L’Assessore alla Cultura e Turismo, Roberta Iozzi:“ Il nostro obiettivo è quello di continuare a valorizzare le eccellenze locali e, al contempo, stimolare il turismo sostenibile. Un turismo che non solo porta benefici economici, ma che rispetta e tutela la nostra cultura, le nostre tradizioni e l’ambiente. Invito tutti a partecipare a Tipicità Festival per scoprire la bellezza delle nostre terre e il talento delle persone che ogni giorno lavorano per mantenere vive le tradizioni che rendono unica la nostra comunità. Stiamo costruendo una rete sempre più solida che pone le basi per un futuro di crescita condivisa. La comunità di Monteprandone è da sempre culla di tradizione e innovazione, e questa manifestazione ci permette di far conoscere i frutti del nostro impegno. Il lavoro di Ermetina Mira e delle aziende locali rappresenta la forza e la passione del nostro territorio: esempio concreto di come le tradizioni possano essere vive e attuali”