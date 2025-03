La CNA di Ascoli Piceno guarda al futuro con cinque nuovi direttivi "Siamo molto felici di poter contare su imprenditori estremamente motivati e determinati"

Fine settimana all’insegna della programmazione e del saper fare per la CNA di Ascoli Piceno, che in vista dell’assemblea elettiva del prossimo 24 maggio ha rinnovato ben cinque direttivi delle unioni che compongono il panorama associativo provinciale.

In occasione di “Kontamina – spazi artigiani”, l’evento promosso in collaborazione con l’associazione Impara l’Arte, la sezione di Ascoli Piceno di Fidapa e il confidi Uni.Co. per promuovere la creatività alla base del sapere artigiano, venerdì 7 e sabato 8 marzo gli associati del Piceno si sono ritrovati al Centro di formazione CNA di Ascoli per fare il punto della situazione per i propri settori di appartenenza e progettare le prossime attività.

Tra esposizioni artistiche, laboratori, dimostrazioni pratiche e incontri con gli studenti del territorio, il saper fare artigiano ha rappresentato il fil rouge in grado di unire imprenditori attivi in diversi settori nella costituzione dei nuovi direttivi, che per i prossimi 4 anni avranno il compito di rappresentare le istanze delle rispettive unioni, facendosi portavoce di necessità, proposte e interessi condivisi.

Dopo aver già rinnovato i direttivi per le Costruzioni, gli Impianti e i Pensionati CNA Ascoli Piceno, venerdì 7 marzo è stata la volta di CNA Agroalimentare, CNA Artigianato artistico e tradizionale (entrambe coordinate dalla responsabile provinciale Caterina Mancini) e CNA Comitato impresa donna Ascoli Piceno, coordinata da Monia Capriotti. In particolare, le tre unioni hanno assistito alle nomine dei presidenti provinciali dei singoli mestieri, a cominciare dall’Agroalimentare, con Alba Alessandrini, titolare dell’azienda agricola Conca d’Oro ad Appignano del Tronto, nuova presidente CNA Agricoltori, Antonio Scipioni del Ristorante Hotel DonnaRosa di Roccafluvione presidente CNA Ristorazione, Stefania Ciotti del Forno di Pio Santamaria ad Ascoli presidente CNA Dolciari e Panificatori, Antonietta Galiè della pasta all’uovo “Le bontà di Lucia” a Roccafluvione presidente CNA Pastai e Irene Cameli dell’azienda agricola Cameli Irene di Castorano presidente CNA Produttori bevande.

Novità all’orizzonte anche per il Comitato impresa donna, affidato dalla presidente uscente Sandra Gouveia alla neopresidente Barbara Tomassini, ceramista e pittrice titolare del laboratorio artistico “Artè” di Ascoli, che a sua volta assume la presidenza provinciale di CNA Altri mestieri nell’ambito dell’unione Artigianato artistico e tradizionale, che vedrà protagonisti anche l’orafo sambenedettese Roberto Gatti come presidente CNA Orafi e l’ascolana Barbara Collina come presidente CNA Ceramisti.

Nuovi presidenti anche per Comunicazione e Federmoda, che nella mattinata di sabato 8 marzo hanno eletto i rispettivi rappresentanti all’insegna del ricambio generazionale. Nella Comunicazione, Selene Re, social media manager di San Benedetto, è stata nominata presidente CNA Comunicazione e stampa, mentre Giorgio Amadio, titolare di Overnet Pc a San Benedetto, è presidente CNA Digitale.

Le istanze del fashion piceno saranno affidate a Beatrice Straccia, presidente CNA Federmoda, Andrea Scaltritti di Do Quality a San Benedetto (presidente CNA Moda Calzature, Pelletteria e Pellicceria), Vincenzina Portelli di Confezioni Vincenzina a San Benedetto (presidente CNA Filiera della moda), Franca Momesso di Lom Fashion a Monteprandone (presidente CNA Moda Tessile e Abbigliamento) e Angela Malizia de L’Asola a Grottammare (presidente CNA Moda su misura), che insieme alla responsabile provinciale Irene Cicchiello sono pronti a seguire da vicino l’organizzazione dell’undicesima edizione di “Fashion Mood”.

I nuovi presidenti sono stati nominati alla presenza degli imprenditori membri dei nuovi direttivi, composti da un mix decisamente equilibrato di associati esperti e volti nuovi, accomunati dalla volontà di mettere passione e competenze al servizio dell’associazione e del proprio settore di attività.

«Siamo molto felici di poter contare su imprenditori estremamente motivati e determinati a dedicare parte del proprio tempo all’associazione – dichiara Arianna Trillini, presidente della CNA di Ascoli Piceno – Fare impresa di certo non è semplice, ma è importante svolgere la propria attività e il proprio incarico in CNA con grande entusiasmo. Forte del lavoro svolto in questi anni, l’associazione è pronta a fare rete per continuare ad affiancare e sostenere le aziende del territorio nella loro attività quotidiana».

«Queste due giornate rappresentano al meglio l’essenza dell’artigianato e del fare impresa – conferma Francesco Balloni, direttore della CNA di Ascoli Piceno – Il consiglio che do ai nuovi presidenti e ai componenti di ciascun direttivo è di mettere in evidenza peculiarità e necessità del proprio settore, sfruttando le potenzialità dell’associazione e i suoi riferimenti qualificati, in grado di fornire risposte tempestive ed esaurienti.

I nuovi direttivi costituiscono il punto di partenza della presidenza del prossimo quadriennio, che verrà ufficialmente nominata nel corso di un’assemblea che si preannuncia ricca di spunti di riflessione e di grandissimo interesse per il tessuto economico e imprenditoriale del Piceno».

