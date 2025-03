Portato a termine lo scavo della galleria Trisungo Il presidente regionale Acquaroli: "Le Marche saranno collegate in maniera più veloce con Roma"

159 Letture Cronaca

Anas (Gruppo FS Italiane) ha completato lo scavo della galleria “Trisungo” nell’ambito dei lavori per la costruzione della variante al tracciato della strada statale 4 “Salaria” tra la frazione di Trisungo e la galleria Valgarizia, in provincia di Ascoli Piceno.

L’abbattimento dell’ultimo diaframma è avvenuto questa mattina alla presenza del Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture Tullio Ferrante. Sono intervenuti il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli; il Commissario Straordinario del Governo per l’adeguamento della SS 4 Salaria, Fulvio Maria Soccodato; il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli; l’Amministratore Delegato di Anas Claudio Andrea Gemme; il Sindaco di Arquata del Tronto Michele Franchi. Presenti i parlamentari eletti nel territorio.

“Questo è un momento molto atteso – ha detto il presidente Acquaroli nel suo intervento – . Ieri ero a Genga, dove abbiamo avviato lo scavo della Galleria Chiarodovo della Orte Falconara. Questa mattina siamo nel territorio del Piceno, ai confini con il Lazio, tra Arquata e Acquasanta, dove procedono i lavori su un’altra infrastruttura fondamentale per tutte le Marche che è la Salaria. Questa infrastruttura va considerata nel complesso del collegamento Ascoli-Teramo e della Pedemontana Sud. Le Marche saranno collegate in maniera più veloce con Roma, soprattutto il nostro entroterra e i territori dell’attuale cratere sismico. Parliamo di una strada che attendiamo da decenni per rigenerare quelle aree dell’interno che sono state danneggiate dal sisma ma che già soffrivano in precedenza ed hanno bisogno di infrastrutture nuove. Questa visione del Centro Italia è necessaria per far sì che queste regioni che oggi classificate in transizione, possano ritrovare quell’energia, quella credibilità, quella spinta per far parte di un nuovo Rinascimento nazionale.

Io sono convinto che la realizzazione di queste opere e l’emozione che oggi abbiamo provato con questo abbattimento del diaframma, debba essere condivisa con l’intera comunità regionale, perché rappresenta il raggiungimento di una tappa di un lungo percorso che vuole dare centralità alla nostra regione, rendendola meno isolata, rilanciandola in un sistema competitivo, come merita la nostra manifattura. Vedo molti tecnici e addetti ai lavori – ha detto Acquaroli rivolgendosi a loro -. Dovete sapere che il vostro ruolo e il vostro lavoro per noi sono fondamentali, straordinari, perché rappresentano il concretizzarsi di una visione di sviluppo che vogliamo dare alle Marche, in ciascuna di queste tappe. Voglio ringraziare il Governo che dimostra vicinanza a questi territori così delicati e complessi, investendo miliardi di euro per lo sviluppo ed il rilancio. Sono però certo che questi territori saranno in grado di far risplendere l’intero Centro Italia e l’intera Italia, perché cuciono l’est e l’ovest, il Tirreno e l’Adriatico, il nord e il sud. Sono territori di confine che però possono essere di grandissimo valore e di grandissima prospettiva“.

“In questa regione – ha affermato l’AD Gemme – Anas ha attivato investimenti per complessivi 4,4 miliardi tra opere in corso e programmate. Il completamento dello scavo della galleria Trisungo ci avvicina ormai alla consegna di questa opera, possiamo prevedere per la fine dell’anno. Con questa infrastruttura miglioriamo la viabilità della Salaria e l’accessibilità delle aree interne così come aumentiamo i livelli di sicurezza stradale”.

Il tratto in corso di realizzazione, in prevalenza in galleria, si sviluppa per circa 2,6 km in variante al tracciato attuale tra l’abitato di Trisungo e l’esistente galleria “Valgarizia”.

L’intervento comprende due gallerie naturali: la galleria “Trisungo” lunga 1,8 km e la galleria “Monte Castello” di circa 190 metri. La piattaforma stradale sarà di 10,5 metri di larghezza con una corsia per ogni senso di marcia oltre alle banchine laterali.

Tra le opere anche lo svincolo di Trisungo per l’interconnessione della nuova infrastruttura con la viabilità esistente e con l’attuale tracciato della Salaria, quest’ultimo con funzione di viabilità locale. Lo svincolo comprende una rampa di 350 metri in direzione Trisungo, in parte in galleria; una rampa in direzione Ascoli di 210 metri e una bretella bidirezionale di circa 530 metri. Per la costruzione delle rampe sono necessarie numerose e complesse opere minori come muri di sostegno, paratie di pali con tiranti e opere idrauliche.

Piano di potenziamento della SS4 “Salaria”

L’intervento rientra nel piano di potenziamento dell’intera direttrice affidato al Commissario Straordinario del Governo Fulvio Maria Soccodato.

E’ previsto un investimento complessivo di 2,1 miliardi di euro per il miglioramento della direttrice tra Roma e Ascoli. Di questi oltre 510 milioni di euro, già tutti finanziati, per gli interventi nel tratto marchigiano, lungo circa 37 chilometri.

“A questo primo lotto della variante Trisungo-Acquasanta Terme che oggi si avvia verso il completamento farà seguito il secondo ed ultimo lotto – ha affermato il Commissario Fulvio Maria Soccodato – che, totalmente finanziato per 357 milioni di euro, è è in corso di appalto per l’affidamento dei lavori. L’intervento consentirà di adeguare gli ultimi 5 km del tratto marchigiano della Salaria con altre due gallerie per 4 km di sviluppo. Il piano di potenziamento della Salaria – ha concluso – oltre alle nuove opere prevede interventi di riqualificazione diffusi, già ultimati o in corso. Tra questi ultimi, l’adeguamento dello svincolo di Mozzano per 25 milioni di euro; è di prossimo avvio un intervento della sezione stradale nel tratto tra Favalanciata ed Acquasanta Terme, con allargamento della sede e miglioramento di quattro curve, per ulteriori 25 milioni di euro”.