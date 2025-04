Delegazione cinese in Provincia per rilanciare uno storico gemellaggio Firmato protocollo con la città di Yancheng per collaborazione e scambi volti allo sviluppo economico e sociale

Il Presidente della Provincia Sergio Loggi ha accolto nella sala consiliare di Palazzo San Filippo una delegazione istituzionale di rappresentanti della città cinese di Yancheng e del Distretto di Dafeng. Dal 1995 sussistono con le due realtà territoriali relazioni di amicizia e cooperazione che hanno portato, nel marzo 1999, alla firma di un accordo di gemellaggio con la Provincia di Ascoli Piceno. La visita ha rappresentato quindi occasione importante per riattivare il protocollo e aprire nuove prospettive di cooperazione.

All’incontro erano presenti, tra gli altri, i Consiglieri Provinciali Daniele Tonelli e Serena Silvestri, il Capo di Gabinetto della Prefettura di Ascoli Piceno Francesco Magni in rappresentanza del Prefetto Copponi, il vice Presidente di Confindustria Ascoli Giovanni Rossi, l’Assessore del Comune di Ascoli Piceno Anna Grazia Di Nicola, l’Assessore del Comune di San Benedetto del Tronto Domenico Pellei, la Vice Presidente del Bim Tronto Sabrina Stazi, il vice presidente di Piceno Consind Fabio Polini, la Consigliera di Amministrazione del Consorzio Universitario Piceno Patrizia Pasqualini, il referente del programma Erasmus della Provincia Claudio Carlone della società Eurocentro.

Yancheng, con una popolazione di quasi 8 milioni di abitanti, è una grande città della costa orientale della Cina che vanta oltre 2.100 anni di storia ed è conosciuta come la capitale mondiale delle zone umide. Il suo nome deriva dal “sale” per la storica produzione marittima e presenta circa 582 km di costa con industrie strategiche nei settori delle energie rinnovabili e dell’ingegneria marina. La città è anche un esempio globale di equilibrio tra progresso e natura, ospita infatti due riserve nazionali per la Gru della Manciuria e il Cervo di David, ed è riconosciuta come Patrimonio Naturale Mondiale.

Il Distretto di Dafeng, che conta 642.900 abitanti, è una realtà costiera che dal 2015 fa parte amministrativamente della città di Yancheng e si caratterizza per lo sviluppo di energie nuove e sostenibili puntando a diventare zona pilota per progetti industriali internazionali. E’ anche territorio connotato da una forte vocazione agricola con quasi 200mila ettari di terreni coltivati e in ambito turistico: solo nel 2024, ha registrato 13,56 milioni di visitatori attratti da aree naturalistiche come la Riserva dei Cervi Milu, che custodisce il 70% della popolazione globale di questa specie.

“Le nostre realtà territoriali hanno alle spalle una storia millenaria ricca di arte, tradizioni, saperi ed eccellenze paesaggistiche – ha evidenziato il Presidente Loggi nel suo intervento di benvenuto – con affinità anche in campo industriale e agricolo che possono essere fonte di reciproco approfondimento e proficuo scambio per nuove prospettive di collaborazione e di amicizia”.

Al termine della visita è stato sottoscritto un memorandum di intenti nel quale le parti concordano di promuovere attività di collaborazione e scambi favorevoli allo sviluppo economico e sociale delle rispettive aree, supportando e incoraggiando le aziende e le istituzioni professionali e locali.