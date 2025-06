Doppio appuntamento promosso dal FAI ad Acquasanta Terme Domenica 8 giugno si andrà alla scoperta del sito termale Lu Vurghe e del borgo medievale di Paggese

Prosegue l’impegno della Delegazione FAI di Ascoli e del Gruppo FAI Giovani Piceno nella valorizzazione dei Borghi del Piceno. Dopo il successo della tappa di Offida a marzo, il mese di giugno si apre con un nuovo doppio appuntamento alla scoperta delle meraviglie naturali e culturali di Acquasanta Terme. Un’occasione preziosa per riscoprire e far conoscere un angolo straordinario dell’Appennino ascolano, dove storia, natura e tradizione si intrecciano armoniosamente in un paesaggio di rara bellezza.

L’appuntamento è per domenica 8 giugno ad Acquasanta Terme (AP), per una giornata dedicata alla scoperta di un territorio dove l’acqua racconta storie antiche e la natura custodisce tesori di biodiversità. La mattina sarà dedicata a un trekking immersivo, lungo un suggestivo percorso che, partendo dalla Grotta di Acquasanta, conduce fino all’antico sito termale di Lu Vurghe.

Nel pomeriggio ci sposteremo nel borgo medievale di Paggese, per esplorarne la storia, l’arte e i luoghi recentemente recuperati. Sarà possibile partecipare agli eventi anche separatamente, scegliendo tra il trekking del mattino o la visita pomeridiana al borgo medievale di Paggese.

TREKKING – “Il Cammino delle Acque”

Un’escursione alla scoperta della biodiversità del territorio, partendo dalla Grotta di Acquasanta fino all’antico sito termale Lu Vurghe, lungo un sentiero immerso nella natura, tra antiche mulattiere, boschi e scorci suggestivi sul fiume Tronto.

In esclusiva, al termine del trekking, sarà presentato – con il supporto di un video – il progetto di ristrutturazione della Grotta, attualmente in corso, grazie anche all’attenzione ottenuta con il Censimento FAI “I Luoghi del Cuore 2017”, in cui la Grotta raccolse oltre 9.000 firme.

Il trekking, della lunghezza di 3 km e della durata di 2 ore, è organizzato in gruppi con partenze alle ore 9.15 – 10.15 – 11.15 (posti limitati). Obbligatori la prenotazione al 329 0164271 e l’utilizzo di scarpe da trekking, adeguate ad un percorso sterrato con dislivelli. Il trekking, con difficoltà escursionistica, sarà condotto da Guide Naturalistiche AIGAE con copertura assicurativa.

Punto di ritrovo: parcheggio davanti al cantiere della Grotta Termale di Acquasanta Terme

Contributo: 6€ (iscritti FAI) – 8€ (NON iscritti)

Se ti iscrivi al FAI il giorno dell’evento, il trekking è in regalo!

VISITA – “Il borgo medievale di Paggese tra Arte e Natura”

Nel pomeriggio il viaggio prosegue a Paggese, piccolo borgo immerso nel verde a pochi minuti da Acquasanta. Durante la visita ammireremo l’antichissima Chiesa di San Lorenzo, dove scopriremo il famoso Trittico dell’Alemanno e il misterioso quadro Sator, e il recentemente restaurato Monte Frumentario, traccia visibile di un’antica economia solidale. Attraverso il Monte Frumentario si garantiva accesso al cibo ai più poveri, in un sistema fondato sulla solidarietà.

Contributo: 3€ – evento aperto a tutti senza prenotazione

Un invito a trascorrere una giornata ad Acquasanta Terme e ad esplorare i tesori meno conosciuti dell’entroterra ascolano, un incontro perfetto tra arte e natura.

Per informazioni: ascolipiceno@delegazionefai.fondoambiente.it