Si è insediata la nuova presidenza della CNA Ascoli Piceno "Ripartiamo con entusiasmo per raggiungere gli obiettivi fissati nel piano strategico"

Dopo l’elezione dei singoli componenti durante le assemblee dei mestieri degli scorsi mesi e la nomina ufficiale sul palco del Teatro Filarmonici in occasione dell’Assemblea elettiva del 24 maggio, si è insediata ufficialmente la nuova presidenza CNA Ascoli Piceno.

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 11 giugno, i presidenti di mestiere si sono riuniti nella sala conferenze CNA della sede di San Benedetto per la prima seduta di questo nuovo mandato associativo.

Una presidenza rinnovata e decisamente giovane, tra gradite conferme e diverse novità, che fino al 2029 potrà contare sull’esperienza dei presidenti uscenti e riconfermati e sul dinamismo dei numerosi volti nuovi che, per la prima volta, hanno fatto il punto della situazione insieme alla presidente Arianna Trillini e al direttore Francesco Balloni.

Dopo l’approvazione del piano strategico 2025-2029, i nuovi presidenti hanno avuto modo di presentarsi, conoscere più da vicino dinamiche e caratteristiche del sistema CNA e avviare un’attenta programmazione delle prossime attività, a cominciare dall’incontro dedicato al programma NextAppennino di domani a Comunanza e al doppio appuntamento con l’alta moda di “Fashion Mood” in programma nel mese di luglio.

Con 24 mestieri rappresentati, 5 raggruppamenti di interesse e l’attivissimo gruppo dei pensionati, tutti i componenti della nuova presidenza hanno espresso grande entusiasmo nel dare il via a questo nuovo mandato associativo, con l’impegno di rappresentare al meglio le istanze, le necessità e le peculiarità di ciascun settore.

«Siamo felici di poter contare su una squadra giovane, con una notevole presenza femminile e composta da donne e uomini pronti a mettersi in gioco e a lavorare di squadra per portare avanti progetti condivisi in un territorio ampio, con diverse particolarità – dichiara la presidente Trillini – Far parte della presidenza significa voler migliorare e ottenere risultati affinché tutti possano beneficiarne. Mi auguro di poter essere di supporto a tutta la presidenza, continuando a crescere insieme e a gettare le basi per dare maggiore stabilità al Piceno e ai giovani che vivono in questo territorio meraviglioso».

«Ogni nuova presidenza è chiamata ad affrontare una nuova sfida, con delle idee da sviluppare attraverso il confronto quotidiano tra imprenditori e componenti della struttura – afferma il direttore Balloni – Ripartiamo con entusiasmo per raggiungere gli obiettivi fissati nel piano strategico. Negli anni, molte dinamiche favorevoli per il tessuto imprenditoriale del Piceno sono state innescate proprio a partire da questi nostri incontri. Sono convinto che riusciremo a compiere ulteriori passi avanti, continuando a essere attivi e propositivi su tutti i tavoli di lavoro in cui siamo coinvolti per migliorare il costante lavoro di rappresentanza della piccola e media impresa svolto fin qui».

Di seguito i nomi dei componenti della presidenza CNA Ascoli Piceno 2025-2029:

Arianna Trillini

Eleonora Alesiani

Alba Alessandrini

Gianpietro Amadio

Luciano Costantini

Valentina Damiani

Riccardo D’Angelo

Laura De Simone

Gioia Furlanetto

Roberto Grazioli

Sandro Gregori

Alessandra Imbrescia

Doriana Marini

Roberto Martini

Selene Re

Andrea Passaretti

Luigi Passaretti

Giulio Piergallini

Gino Sabatini

Antonio Scipioni

Beatrice Straccia

Marco Tavoletti

Barbara Tomassini

Luca Settimi