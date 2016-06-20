Ascoli, pronti 3,5 milioni per gli interventi in via Po Guido Castelli: "Si tratta di un’area fortemente vulnerabile: urgente un intervento strutturale e duraturo"

152 Letture Cronaca

La Cabina sisma, coordinata dal Commissario straordinario sisma 2016 Guido Castelli, ha approvato gli interventi a favore di Via Po, nel comune di Ascoli Piceno. L’area del quartiere di Via Po, nel tratto compreso tra il civico 2 e 32, situato a nord-ovest del centro storico del comune di Ascoli Piceno, con destinazione d’uso prevalentemente abitativa e commerciale, risulta essere zona interessata da forti fenomeni erosivi del terreno che hanno portato a dichiarare il rischio di dissesto molto elevato e l’area soggetta a crollo, con stato attivo e carattere in aumento e conseguente pericolosità per la presenza di edifici ad uso civile e commerciale che possono essere direttamente coinvolti nei fenomeni di dissesto.

La situazione di dissesto idrogeologico è stata aggravata dagli eventi sismici di agosto 2016, che hanno provocato gravi danni strutturali agli edifici nonché ulteriori e localizzati crolli, con contestuale ammaloramento delle opere accessorie e di contenimento insistenti sull’area, oltre al danneggiamento strutturale, con conseguente valutazione di inagibilità degli edifici. Si rende necessario procedere dapprima a realizzare l’intervento pubblico di messa in sicurezza della infrastruttura viaria, e quindi alla demolizione degli edifici danneggiati con contestuale realizzazione di opere di mitigazione del versante e sistemazione finale dell’area. Gli interventi sono tutti di grande interesse pubblico e presentano profili tecnici estremamente complessi, che richiedono il coordinamento di molteplici competenze e professionalità per ripristinare una situazione di sicurezza per l’infrastruttura viaria ed i sottoservizi. Il totale previsto per gli interventi è di 3.500.000,00 euro. L’ Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche è individuato come soggetto attuatore in quanto idoneo, per organizzazione interna ed esperienza, a realizzare gli

interventi in oggetto.

“Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in Via Po, ad Ascoli rappresentano un tassello fondamentale della strategia di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio. Si tratta di un’area fortemente vulnerabile, dove l’azione combinata del sisma e delle criticità idrauliche ha messo in evidenza l’urgenza di un intervento strutturale e duraturo – dichiara il Commissario straordinario sisma 2016 Guido Castelli – Abbiamo sostenuto con convinzione questo progetto, che non solo risponde a esigenze di protezione civile e ambientale, ma rientra in quella visione più ampia di rigenerazione urbana e territoriale che vogliamo portare avanti nei territori colpiti dal sisma. Ringrazio il presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’Ufficio ricostruzione e l’Amministrazione comunale per la loro fondamentale collaborazione”.